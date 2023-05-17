До кінця тижня сторони мають підписати контракт про співпрацю, стверджує The Telegraph. Попри це, аргентинець вже почав планувати свої дії на чолі лондонців.

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Пріоритетом "синіх" буде чистка складу. Очікується вона з двох причин. По-перше, Почеттіно прагне підписати 2-3 нових гравців, включно з воротарем. Для них місця точно не знайдеться, тому треба продавати.

По-друге, у Челсі накопичилось чимало гравців, що не сприяє розвитку дружньої атмосфери. Маурісіо прагне побудувати по-справжньому сімейний мікроклімат і хоче, щоб футболісти розглядали поле та тренування не лише як місце роботи.

Одним із гравців, яких хоче аргентинець, є Віктор Осімхен, додає The Guardian. Коуч вважає, що позиція форварда потребує підсилення. Лондонці усвідомлюють, наскільки важко буде підписати форварда Наполі, але готові спробувати. Неаполітанці оцінюють його мінімум у 100 мільйонів.

Нагадаємо, команда Михайла Мудрика за 3 тури до завершення АПЛ йде 11-ю і вже не має шансів на єврокубки, тож з нового сезону перебудова є очікуваною.

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