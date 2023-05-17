Почеттіно планує революцію в Челсі – масова чистка, мікроклімат та 100-мільйонний трансфер
Колишній наставник Тоттенхема й ПСЖ Маурісіо Почеттіно надзвичайно близький до призначення тренером Челсі. Керувати командою Михайла Мудрика він почне влітку.
До кінця тижня сторони мають підписати контракт про співпрацю, стверджує The Telegraph. Попри це, аргентинець вже почав планувати свої дії на чолі лондонців.
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Пріоритетом "синіх" буде чистка складу. Очікується вона з двох причин. По-перше, Почеттіно прагне підписати 2-3 нових гравців, включно з воротарем. Для них місця точно не знайдеться, тому треба продавати.
По-друге, у Челсі накопичилось чимало гравців, що не сприяє розвитку дружньої атмосфери. Маурісіо прагне побудувати по-справжньому сімейний мікроклімат і хоче, щоб футболісти розглядали поле та тренування не лише як місце роботи.
Одним із гравців, яких хоче аргентинець, є Віктор Осімхен, додає The Guardian. Коуч вважає, що позиція форварда потребує підсилення. Лондонці усвідомлюють, наскільки важко буде підписати форварда Наполі, але готові спробувати. Неаполітанці оцінюють його мінімум у 100 мільйонів.
Нагадаємо, команда Михайла Мудрика за 3 тури до завершення АПЛ йде 11-ю і вже не має шансів на єврокубки, тож з нового сезону перебудова є очікуваною.
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