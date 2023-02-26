"Ринок визначав ціну, а не я чи наш президент. Мудрик – один із найкращих гравців Європи на своїй позиції після Мбаппе і Вінісіуса. Якщо хтось хоче купити гравця у Шахтаря, він повинен нас поважати. Ми знаємо, як продавати і як купувати футболістів.

Мудрику буде важко досягти рівня Шевченка, – екс-тренер Челсі

Михайло – вихованець нашої академії, чудова людина, чудовий гравець. На жаль, зараз у Челсі він не в гарному настрої, але він має всі якості, щоб бути одним із найкращих гравців Прем'єр-ліги у найближчі кілька років.

Мудрик нещасливий у Челсі, і ми не можемо звинувачувати його у цьому. "Сині" зараз у безладі, вони не вигравали більше місяця, і незрозуміло, звідки прийде їхня наступна перемога. Тим часом клуб, до якого міг перейти Мудрик, Арсенал, на вершині АПЛ. Ми не можемо не думати, що Михайло, можливо, хотів би приєднатися до "канонірів".

Зрештою, не біда, після війни Шахтар викупить Мудрика", – пожартував Срна в ефірі Football Ramble.

Нагадаємо, свого часу "гірники" вже повертали гравця з топ-клубу: у 2009-му Дмитро Чигринський за 25 млн євро перейшов у Барселону, а вже за рік повернувся у Шахтар за 15 млн.

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