Накануне СМИ начали разгонять слухи о возможном уходе украинского вингера Михаила Мудрика из Челси. Кто-то писал об аренде, которая позволит нашему соотечественнику получить больше игрового времени, другие продавали игрока в топ-клубы, а кто-то намекал на персону будущего главного тренера – у Маурисио Почеттино, который вот-вот возглавит "синих", есть свое видение состава, куда не очень вписывается украинец.

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Тем загадочнее стала встреча спортивного директора Шахтера Дарио Срны с Михаилом в Англии. "Мы скучаем по тебе", – подписал общее фото Срна на своей странице в социальной сети Instagram.

К слову, ранее хорват заявлял, что Шахтер после войны может выкупить Мудрика.

Напомним, украинец перешел в Челси в зимнее трансферное окно за 100 млн евро. В текущем сезоне он провел за лондонцев 15 матчей во всех турнирах, в которых отметился 2 ассистами.

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