Михайло Мудрик втратив місце в основі після перемоги над Борнмутом у попередній зустрічі. Матч, як і онлайн-трансляція Челсі – Ноттінгем Форест на "Футбол 24", стартував о 17:00. У першому колі лондонці втратили перемогу на виїзді ще під орудою Грема Поттера (1:1). Команда Лемпарда гарантувала собі збереження прописки в АПЛ, тоді як "лісники" ведуть запеклу боротьбу насамперед з Евертоном, Лестером і Лідсом, де вижити не зможуть відразу 2 клуби з цього квартету.

Челсі – Ноттінгем Форест: онлайн-трансляція матчу АПЛ

Лемпард зробив аж 5 змін у стартовому складі. Що й не дивно, адже грали дві команди, що використали найбільшу кількість гравців у поточному сезоні АПЛ. Один із свідомих ходів наставника Челсі спрацював за суперника майже миттєво. Ковачіч, який замінив у старті травмованого Канте, втратив м'яч у центрі, Мадуеке ліниво зустрів Лоді, чию подачу замкнув Авоньї, вклинившись між Сілвою і Бадіашилем. Однак ключовою стала помилка Менді на виході. Улюбленець Лемпарда у попередній період на посаді головного тренера міг просто залишитися в рамці і спокійно забрати удар по центру.

Гості ледь не відкрили рахунок ще перед тим у схожому ключі. Тільки то була подача все того ж Лоді з кутового – ривок Феліпе прогавили Холл і Стерлінг, ще двоє гравців, які не потрапили в основу на Борнмут. Челсі відповів двома супермоментами. Фернандес з центра поля ідеально закинув на Стерлінга, який так довго думав, що дозволив Ворралу себе заблокувати. Холл також занадто повільно підлаштовувався під удар з розстрільної дистанції. Зате 18-річний лівий захисник блискуче накрутив Ор'є на фланзі й подав на голову Феліксу. Перший у матчі сейв – ефектний стрибок Кейлора Наваса.

Величенька пауза, через яку суддя додав 3 хвилини. Ковачіч травмувався ще й, виходить Лофтус-Чік. Дуже спокійно доводить Ноттінгем Форест до перемоги перший тайм. Після перерви гості дивом не подвоїли перевагу після чергового кутового від Лоді. Феліпе скидав на дальню стійку, Ніахате не зміг забити з метра, налякавшись Галлахера. Челсі швидко покарав найгіршу виїзну команду АПЛ 2022/23. Мадуеке на правому фланзі класно покотив за спини, Чалоба увірвався у штрафний і вирізав дещо назад під удар Стерлінгу, якому прошити Наваса допоміг рикошет від захисника "спритних дерев".

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Парочка пристойних дальніх ударів "синіх" увінчалася дублем Стерлінга. Ор'є в центрі поля бездумно ліг на газон у спробі зіграти головою. Лофтус-Чік протягнув і віддав, Стерлінг викрутив у правий кут. Рахім, до слова, сьогодні діє на фланзі Мудрика. Вольова перемога? Ні, адже з Челсі не може бути все так просто. Сілва виносить банальну подачу, Фелікс недопрацьовує перед штрафним, Авоньї розстрілює з кількох метрів. Хаверц і Зієш замінили Фелікса з Мадуеке, для виходу Мудрика залишився лише 1 слот, але Стерлінг нині поза конкуренцією.

На цілих 23 хвилини зникла атака Челсі після свого попереднього удару, який виявився результативним. Сілва пробігся у чужу третину і закинув на ліву стійку, звідки Стерлінг намагався поцілити, але надто гострий кут завадив. Хаверц просить пенальті на рівному місці. Стерлінг що витворяє! Рахім через стіночку з Галлахером вривається у штрафний, захисники переривають простріл. Челсі так і не спромігся по-справжньому навантажити оборону суперника в останні пів години, програвши навіть за xG. Команда Лемпарда залишається на 11 місці, але дозволяє Крістал Пелас зрівнятися за пунктами. Ноттінгем Форест вишкрябує 34 бал, відриваючись на 3 очки від зони вильоту. Як мінімум 37 тур "ліс" починатиме в безпеці.

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