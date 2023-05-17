Челсі може продати Мудрика вже влітку – ЗМІ назвав два клуби, які проявляють інтерес до українця
10:02 - Читать на русском
Вінгер Челсі Михайло Мудрик має шанс покинути лондонський клуб.
Челсі розчарувався у Михайлові Мудрику та готовий розглянути пропозиції щодо оренди або навіть повноцінного трансферу, інформує Fichajes.net.
Мудрик може отримати зірку АПЛ в конкуренти – його хоче потенційний новий наставник Челсі
Претендентами на українця називають Ювентус і Арсенал, який хотів придбати Михайла ще взимку 2023-го, але Челсі перебив пропозицію "канонірів". Щоправда, жодних деталей щодо можливого переходу не повідомляють.
До слова, Мудрик провів 13 матчів за Челсі після переходу з Шахтаря, відзначившись 2 асистами.
Челсі вдома не обіграв найгіршу виїзну команду АПЛ – Стерлінг дав урок Мудрику, але провал воротаря і оборони вкрав очки
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter