Челсі розчарувався у Михайлові Мудрику та готовий розглянути пропозиції щодо оренди або навіть повноцінного трансферу, інформує Fichajes.net.

Мудрик може отримати зірку АПЛ в конкуренти – його хоче потенційний новий наставник Челсі

Претендентами на українця називають Ювентус і Арсенал, який хотів придбати Михайла ще взимку 2023-го, але Челсі перебив пропозицію "канонірів". Щоправда, жодних деталей щодо можливого переходу не повідомляють.

До слова, Мудрик провів 13 матчів за Челсі після переходу з Шахтаря, відзначившись 2 асистами.

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