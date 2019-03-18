Мессі знову підкорив Іспанію, перша поразка Ювентуса, Ман Сіті зі скандалом переміг у Кубку Англії: підсумки євровікенду

"Футбол 24" традиційно підсумовує головні події європейського вікенду. Перша невдача Ювентуса, феєрія Мессі, скандальна перемога Манчестер Сіті – все це у нашому матеріалі.

Барселона мчить до чемпіонства, Мессі – іншопланетянин

Команда Ернесто Вальверде в 28 турі Прімері на виїзді розгромила кризовий Бетіс. Господарів останнім часом суттєво лихоманить (лише 2 перемоги в останніх 10-ти поєдинках у всіх турнірах), тому перемога "блаугранас" не здається чимось несподіваним.

Проте варто відзначити легкість, з якою Барселона здобула чергові 3 очки. Напад гостей просто не помітив бідолашну оборону Бетіса, без проблем відправивши у ворота Пау Лопеса 4 голи. Хет-трик в активі Ліонеля Мессі, ще один гол забив Луїс Суарес.

Барселона розгромила Бетіс: супергол Мессі та хет-трик історичного масштабу, Суарес – король уругвайських бомбардирів

Вкотре окремо слід зупинитись на персоні неймовірного аргентинця. Це 33-й хет-трик Мессі у чемпіонаті Іспанії, за цим показником він поступається лише своєму вже екс-конкуренту Кріштіану Роналду, у якого на один більше. Чи перевершить Лео Кріштіану вже у цьому сезоні? Цілком реально.

Крім того, Мессі встановив ще два досягнення. Лео зрівнявся з Андресом Іньєстою за кількістю поєдинків у футболці Барселони (по 674 матчі, попереду лише Хаві – 767). А от за кількістю перемог в офіційних матчах за Барселону Ліонелю вже немає рівних – 477.

Неймовірний виступ Мессі на Беніто Вільямарін оцінили навіть фанати Бетіса, які після шедеврального гола Ліонеля стоячи аплодували нападнику Барселони. Сам аргентинець після матчу скромно зізнався, що не пам'ятає подібного випадку у своїй, без перебільшення, вражаючій кар'єрі. Ми живемо дійсно в унікальний час – давайте цінувати це.

Після сенсаційної поразки Атлетіко Барселона випереджає "матрацників" на 10 очок, а Реал – на 12. До завершення чемпіонату ще 10 турів, але з такою неймовірною формою гравців Барселони питання чемпіонства – справа часу.

Зідан переможно повернувся у Реал

Реал в першому матчі після повернення Зінедіна Зідана здобув важливу перемогу над Сельтою. Перемогу "бланкос" принесли влучні удари Іско та Гарета Бейла, які останнім часом не отримували значної кількості ігрових хвилин.

Зідан після повернення в Мадрид дещо змінив стартовий склад. Француз довірився перевіреним бійцям – місце в основі знову отримали Іско, Марсело та Кейлор Навас. Це принесло свої плоди – Реал не пропустив у власні ворота та здобув перемогу в домашньому матчі вперше за півтора місяця.

Безумовно, даний сезон для мадридців, по суті, завершений. Реал вилетів з Кубка Іспанії та Ліги чемпіонів, а відставання від Барселони в чемпіонаті Іспанії складає катастрофічні 12 пунктів. Саме час для французького тренера експериментувати, адже немає жодних сумнівів, що влітку на Реал очікує грандіозна перебудова.

Камбек Зідана як початок перебудови Реала: необмежена влада та неочікувана петиція, претенденти на "галактікос" 3.0

Італія: неприступна туринська фортеця впала, Інтер знову сильніший за Мілан

28 тур Серії А став історичним – Ювентус зазнав першої поразки в чемпіонаті. Це сталось у поєдинку проти Дженоа. Туринці, граючи далеко не в ідеальному складі (без Кріштіану Роналду та компанії), нічого не змогли вдіяти з непоступливими генуезцями – 0:2. До слова, у складі Дженоа на заміну вийшов Мігель Велозу – колишній півзахисник київського Динамо.

Ювентус програв у матчі чемпіонату Італії з різницею у 2 голи вперше з 2017 року. Втім, про боротьбу за Скудетто не може бути й мови – Наполі, хоч і виграв свій матч, але все ще відстає на 15 очок.

Таким чином Ювентус став останнім представником топ-5 чемпіонатів Європи, який зазнав гіркоти поразки в матчі національної першості у сезоні 2018/19.

А от центральний матч туру відбувся у Мілані, де однойменний клуб приймав своїх земляків з Інтера. У результативному та напруженому матчі перемогу здобула команда Лучано Спаллетті (3:2), закрутивши боротьбу за зону Ліги чемпіонів. На 2 путівки претендують одразу 7 команд – Інтер, Мілан, Рома, Лаціо, Аталанта, Торіно та навіть Сампдорія.

Спаллетті залишається, Гаттузо боїться ризикувати, а Пйонтек провалився – 5 висновків міланського дербі

Мілан не може перемогти Інтер у дербі з 2016 року – "нерадзуррі" не знають гіркоти поразки від сусідів вже протягом 6-ти поєдинків.

Німеччина: розлючена Баварія знову забила 6 м'ячів, Борусія Д намагається не відставати

В 26-му турі Бундесліги лідери чемпіонату Баварія та Борусія Д здобули кардинально різні перемоги. Мюнхенці у другому турі поспіль забивають суперникам 6 "сухих" м'ячів та продовжують очолювати турнірну таблицю чемпіонату. Цього разу жертвою Рекордмайстера став Майнц, на якому Баварія відірвалась сповна після вильоту від Ліверпуля з Ліги чемпіонів. Хамес Родрігес оформив хет-трик та став першим колумбійцем в історії Бундесліги, кому підкорилось це досягнення.

Борусія Д розтринькала гандикап перед Баварією, а тепер з останніх сил намагається залишитись у чемпіонській гонці. Дортмундці поступаються своєму суперникові різницею голів, а у звітному турі здобули важку перемогу над Гертою, програючи по ходу зустрічі.

Переможний гол у компенсований час забив капітан Борусії Марко Ройс. Це взяття воріт настільки розлютило нападника Герти Ведада Ібішевіча, що боснієць не стримався і отримав червону картку за кидок м'яча в голову Роману Буркі.

Вже через тур нас очікує Дер Классікер – Баварія прийматиме Борусію Д на Альянц Арені. Саме ця зустріч, швидше за все, і визначить долю чемпіонського титулу, адже до фінішу залишається лише 8 турів.

Також відзначимо чергову поразку Шальке Євгена Коноплянки – вже 4-ту поспіль. "Кнаппен" без українця поступились РБ Лейпциг. Зміна тренера наразі не допомогла гельзенкірхенцям, які перебувають лише у 3-х очках від зони перехідних матчів.

Англія: Манчестер Юнайтед вилетів з Кубка Англії, Сіті зі скандалом пройшов у півфінал, Ліверпуль став лідером АПЛ

31 тур АПЛ був зіграний лише частково у зв'язку з проведенням чвертьфіналів Кубка Англії. В чемпіонаті Ліверпуль здобув важку перемогу над Фулхемом та вирвався в лідери, випереджаючи Манчестер Сіті на 2 очки (у "містян є гра у запасі). 3 очки команді Юргена Клоппа приніс гол з пенальті Джеймса Мілнера, забитий під завісу поєдинку.

Челсі, який вибив Динамо з Ліги Європи, знову програв у чемпіонаті – цього разу Евертону. Попри це, "сині" залишаються у гонці за путівку в Лігу чемпіонів, відстаючи від Арсенала лише на 3 пункти.

А от у Кубку Англії визначились учасники 1/2 фіналу. Ними стали Вулверхемптон, Уотфорд, Брайтон та Манчестер Сіті. Команда Олександра Зінченка не без скандалу пройшла Суонсі, поступаючись 0:2 по ходу матчу. Українець вийшов на поле у другому таймі, а після цього "містяни" забили тричі та вигризли путівку в півфінал. При цьому третій гол був забитий з офсайду, це визнав навіть Хосеп Гвардіола. Та й другий м'яч влетів у ворота не без долі везіння – від спини голкіпера після відскоку від стійки.

Втім, це вже нікого не хвилює. Олександр Зінченко, який знову отримав хорошу пресу, разом з Манчестер Сіті зберігає шанси на завоювання ще трьох трофеїв сезону (не забуваємо про Кубок ліги, який вже в активі українця та його партнерів).

А от Манчестер Юнайтед припинив боротьбу за Кубок Англії – команда Уле Гуннара Сульшера вилетіла від Вулверхемптона та може у цьому сезоні виграти хіба що Лігу чемпіонів. Фантастика? Можливо, але після останніх подій у це віриться трішки більше.

Зінченко в Суонсі – Ман Сіті: герой англійських ЗМІ та фанатів, перелякав Гвардіолу через хулігана, відчепив конкурента