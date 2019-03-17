Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Манчестер Юнайтед програв Вулверхемптону в 1/4 фіналу Кубка Англії. Дивіться відео голів та огляд матчу Вулверхемптон – Манчестер Юнайтед на сайті "Футбол 24".

В першому таймі звітного матчу глядачі на трибунах Молінью Стадіум забитих м'ячів не побачили. В середині другої половини "вовки" відзначились двічі за 6 хвилин. Наприкінці поєдинку манкуніанці відіграли один гол, але на більше не вистачило часу.

Вулверхемптон здобув сенсаційну перемогу над Манчестер Юнайтед та вийшов до 1/2 фіналу Кубка Англії