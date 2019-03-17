Вердер на виїзді впевнено переміг Байєр: 26-й тур Бундесліги, матчі неділі

В рамках 26-го туру німецької Бундесліги Вердер переграв Байєр завдяки голам Макса Крузе та Мілота Рашіці (1:3).

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 26-й тур

Байєр – Вердер – 1:3

Голи: Бейлі, 75 – Крузе, 13, 90+4, Рашіца, 37

Айнтрахт – Нюрнберг – початок о 16:30

Баварія – Майнц – початок о 19:30

Вердер приїхав у Леверкузен і вже на 13-й хвилині відкрив рахунок – це Крузе відкрив рахунок, отримавши передачу від Макса Еггештайна та метрів з 20-ти пробив у дальній. На 37-й чергова контратака гостей, почавшись з обрізки Драговіча, завершилась гольовим ударом Рашіци з меж карного майданчика, а в другому таймі бременці могли довести справу і до розгрому – Нурі Шахін прямим ударом зі стандарту влучив у поперечину. Розплата за марнотратство прийшла досить швидко: на 75-й хвилині Леон Бейлі пробив зі штрафного точно у дев'ятку – 1:2. Після цього "фармацевти" обложили ворота Павленки та створили ряд непоганих моментів, але відігратися їм так і не вдалося. На 90+4 хвилині Макс Крузе поставив точку в зустрічі, увірвавшись до карного майданчика та ефектно переправивши м'яч у ворота – 1:3!

Таким чином, Вердер продовжив свою вражаючу безпрограшну серію – команда Флоріана Кохфельдта не зазнала поразок у жодному з 10 матчів у 2019 році. "Музики" набрали 39 очок та піднялися на восьму позицію, в той час як Байєр залишився на шостій сходинці з 42 заліковими балами.