Барселона на виїзді розгромила Бетіс – Мессі забив геніальний гол та оформив хет-трик

В рамках 28-го туру іспанської Прімери Барселона завдяки хет-трику Лео Мессі та голу Луїса Суареса здобула виїзну перемогу над Бетісом (1:4).

Бетіс вже на перших секундах позначив своє бажання високо пресингувати, після непорозуміння Бускетса з Тер Штегеном заробивши кутовий. Початок матчу взагалі був за андалусійцями, які короткими відрізками навіть не випускали Барсу з її штрафного. Особливо активними були Тельйо та Хесе: так, Крістіан на 11-й хвилині пробив метрів з-за меж карного майданчика по центру, а Родрігес на 13-й з кількох метрів не зміг замкнути простріл Гуардадо.

Барселона в цей час відповідала швидкими контратаками, одна з яких на 17-й хвилині завершилась фолом Гуардадо перед власним штрафним. Мессі взявся виконувати стандарт і прямим потужним ударом влучив точно у ліву дев'ятку, у воротарський кут – 0:1! На 25-й Лео пробивав зі схожої дистанції під праву стійку, але цього разу Пау Лопес зіграв надійно.

Бетіс не здавався та йшов уперед. Особливо небезпечними були прострільні передачі, які постійно призводили до панічних ситуацій. Каталонці з великими труднощами відбивалися, але на 34-й хвилині їм відверто пощастило: Тельйо відкрився на лівому краю штрафного, прибрав Піке та прострілив, але Тер Штеген вибив м'яч. Круглий відскочив до Хесе, який відважився на удар метрів з 20-ти – поруч зі стійкою!

Барса біля власних воріт не відсиджувалася, використовуючи кожну можливість для контратаки. За них відповідав Луїс Суарес, який на швидкості розрізав центр поля та кілька разів щільно пробив з меж штрафного. На 40-й він втратив шикарний момент:уругваєць разом з Лео вискочив 2-в-1 на ворота Бетіса, отримав передачу й з кількох метрів пробив – слабко і точно в голкіпера! Втім, вже у компенсований час Луїс реабілітувався, з лінії штрафного п'яткою викотивши розрізну передачу на Мессі. Ліонель вирвався віч-на-віч з Лопесом та оформив дубль.

На старті другого тайму Бетіс провів кілька непоганих атак без логічного завершення, але не більше. Барселона ж виглядала дуже переконливо – і особливо це стосується Луїса Суареса, який вже на 48-й хвилині пробив з меж штрафного у зовнішню сторону сітку воріт. На 60-61-й хвилинах Луїс запоров два фантастичні моменти – спочатку він здорово обігрався з Мессі та пробив з гострого кута поруч зі стійкою, а потім вирвався віч-на-віч з Пау та пробив повз ворота. Втім, вже на 63-й Суарес добився свого: отримавши довгу передачу від Піке, він прорвався крізь усіх центральних захисників та пробив у лівий нижній кут – 0:3!

Бетіс довго відходив від такого удару, але здаватися не у правилах "вердібланкос". Господарі настирно лізли уперед і таки відквитали один м'яч на 82-й хвилині зусиллями Дієго Лаінеса та Лорена Морона – перший пройшов вздовж воріт та викотив передачу, а другий потужно пробив. Вже через дві хвилини Артуро Відаль знову міг відновити перевагу Барси у три м'ячі, з лінії штрафного закрутивши у дальню дев'ятку – Пау Лопес у красивому стрибку парирував.

У наступній же атаці стався гол усіх голів від Лео Мессі: він обігрався з Ракітічем у карному майданчику й несподівано у дотик метрів з 20-ти закинув м'яч за комірець Лопесу у дальній кут. Аплодували навіть фанати Бетіса. Стоячи.

Вже у компенсований час Мессі міг оформити і покер, але аргентинцю не пощастило влучити у стійку. Втім, і цього було достатньо: Барселона влаштувала розгром та набрала 66 очок, а Бетіс з 39 заліковими балами залишився восьмим.