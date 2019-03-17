Зінченко в Суонсі – Ман Сіті: герой англійських ЗМІ та фанатів, перелякав Гвардіолу через хулігана, відчепив конкурента

Олександр Зінченко продовжує збирати гарні відгуки про свою гру. Цього разу 22-річний українець фартово вийшов на поле в матчі Кубка Англії проти Суонсі, примудрившись заробити високі оцінки за трохи більше ніж півгодини на полі.
У матчі Суонсі – Манчестер Сіті Зінченко вийшов лише після перерви, але і так спромігся отримати найвищий бал у захисній лінії. Олександр награв на 6,9 від Whoscored. Лише четверо атакувальних гравців команди Гвардіоли, які не без допомоги суддівства оформили скандальний камбек, заслужили на кращу оцінку. Гравець збірної України встиг віддати 29 передач, з яких одна була ключовою, з 6-ю точністю в команді (86,2%). А ось дальні паси та кроси цього разу не пішли: по одній невдалій спробі. Натомість Зінченко двічі підчищав ситуації в захисті, виграв одну повітряну дуель та обидва єдиноборства у відборі м'яча, в які довелось вступати.
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Під час гри на поле декілька разів вибігали агресивні молоді вболівальники (двом було не більше 16-и років). В одному з цих випадків фанат Суонсі ледь не атакував Зінченка перед тим, як його схопив стюард. Після того, як прямо на полі вболівальник вдарив зірку Астон Вілли, в Англії з великим хвилюванням спостерігають кожен подібний випадок. "Одного разу може трапитись щось, чого ми б хотіли уникнути. Добре, що зараз все завершилось без поганих наслідків", – прокоментував інцидент головний тренер Сіті Хосеп Гвардіола.
Поліція Уельсу відзначила, що вибігання на поле прирівнюється до кримінального злочину, тому за подібні дії каратимуть з усією строгістю, аби викорінити загрозливе явище з футбольних полів Британії.
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"Відмовтесь від Чілвелла. Продовжіть Зінченка. Ми знайшли нашого хлопця". Фанати Манчестер Сіті продовжують хвалити Сашка, особливо на фоні того, що його конкурент Фабіан Делф привіз пенальті. Вони помінялись місцями. Тепер українець грає у важливих матчах АПЛ та Ліги чемпіонів, а в кубкових дуелях отримує відпочинок. Однак цього разу Гвардіола довелось випускати Зінченка на заміну, аби додати надійності лівому флангу. І він впорався.
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Тільки подивіться на статистику Олександра у плані єдиноборств за останні 10 матчів: не важливо, чемпіонат це чи Кубок Англії, матч ЛЧ – у нього 89% успіху у відборах м'яча без силового контакту.
А ось як конкуренцію з Делфом оцінив після матчу Manchester Evening News, яки вважає, що Зінченко разом із Стерлінгом та Агуеро перевернув хід гри: "Фабіан не використав свій шанс. Це перший вихід гравця збірної Англії у стартовому складі за 2 місяці після кубкового матчу з Бертоном. Перед цим була поразка від Лестера, коли Делф отримав червону картку.
Так, у нього були ще й проблеми з травмами відтоді, але Гвардіола не дуже любить гравців, яких вилучають через безрозсудні дії. Його червона в матчі з Віганом у минулому сезоні мала серйозну ціну. А тут ще цей незграбний підкат, який привів до пенальті на користь Суонсі. Не дивно, що першим, кого замінили, був Делф. Як не дивує і вихід Зінченка, який допоміг змінити гру". Якщо конкурента Олександра видання оцінило у 2 жахливі бали ("помилявся в захисті та нічого не додавав у нападі"), то українець отримав високі 7 за "покращення лівого флангу".
Інший портал Squawka ще безжальніше оцінив гру Фабіана. "Делф повинен залишитись лівим захисником у роздягальні. Сіті не дуже сумував за своїм 50-мільйонним захисником Менді, який був травмований переважну частину минулого сезону. Адже Делф чудового його підміняв. Однак зараз все не так. Фабіан був просто жахливим на полі Суонсі. Навіть центральні захисники давали більше атаці, і цей пенальті на його совісті...
Коли Гвардіола випустив Зінченка по позиції замість Делфа, хоча рахунок був 0:2, це мало абсолютний сенс. І що більше... це спрацювало!" ESPN оцінив Олександра у 7 балів, а це третя найкраща оцінка в команді Гвардіоли: "Миттєво підсилив лівий фланг захисту після виходу на поле".
Певною мірою Зіна взяв участь у вирішальній гольовій атаці, класно потягнувши за собою захисника. Фанати Сіті відзначили цей рух українця.
"Навіть Менді буде важко виграти в нього конкуренцію, коли повернеться. Прямо зараз Зінченко – наш вибір №1. Такий радий, що він вирішив залишитись і битись за місце у складі".
Вистачає і просто мемів на тему виграної конкуренції за місце лівого захисника.
Інший ресурс вболівальників Сіті видав гравцеві збірної України 3-ю найвищу оцінку – 8. "Після його виходу лівий фланг став сильнішим у захисті та небезпечнішим в атаці. Це очевидний знак того, наскільки далеко Зінченко пішов за останні 12 місяців. Видається, що він абсолютно помінявся своїми позиціями з Делфом у складі".
Відзначимо, що це була перша настільки вольова перемога Манчестер Сіті за декілька сезонів. Під керівництвом Гвардіоли до гри проти Суонсі Зінченко і Ко жодного разу не відігравали 2 м'ячі. "Міщани" забили найбільше (19 голів) в Кубку Англії 2018/19 серед усіх учасників і зберігає шанси на квадрупл – 4 трофеї за 1 сезон. Серед суперників у боротьбі за другий титул на внутрішній арені жодного гранда: Вулверхемптон, Уотфорд, Брайтон і Міллуол.
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