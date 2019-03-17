Зінченко в Суонсі – Ман Сіті: герой англійських ЗМІ та фанатів, перелякав Гвардіолу через хулігана, відчепив конкурента

Олександр Зінченко продовжує збирати гарні відгуки про свою гру. Цього разу 22-річний українець фартово вийшов на поле в матчі Кубка Англії проти Суонсі, примудрившись заробити високі оцінки за трохи більше ніж півгодини на полі.

У матчі Суонсі – Манчестер Сіті Зінченко вийшов лише після перерви, але і так спромігся отримати найвищий бал у захисній лінії. Олександр награв на 6,9 від Whoscored. Лише четверо атакувальних гравців команди Гвардіоли, які не без допомоги суддівства оформили скандальний камбек, заслужили на кращу оцінку. Гравець збірної України встиг віддати 29 передач, з яких одна була ключовою, з 6-ю точністю в команді (86,2%). А ось дальні паси та кроси цього разу не пішли: по одній невдалій спробі. Натомість Зінченко двічі підчищав ситуації в захисті, виграв одну повітряну дуель та обидва єдиноборства у відборі м'яча, в які довелось вступати.

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Під час гри на поле декілька разів вибігали агресивні молоді вболівальники (двом було не більше 16-и років). В одному з цих випадків фанат Суонсі ледь не атакував Зінченка перед тим, як його схопив стюард. Після того, як прямо на полі вболівальник вдарив зірку Астон Вілли, в Англії з великим хвилюванням спостерігають кожен подібний випадок. "Одного разу може трапитись щось, чого ми б хотіли уникнути. Добре, що зараз все завершилось без поганих наслідків", – прокоментував інцидент головний тренер Сіті Хосеп Гвардіола.

Поліція Уельсу відзначила, що вибігання на поле прирівнюється до кримінального злочину, тому за подібні дії каратимуть з усією строгістю, аби викорінити загрозливе явище з футбольних полів Британії.

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"Відмовтесь від Чілвелла. Продовжіть Зінченка. Ми знайшли нашого хлопця". Фанати Манчестер Сіті продовжують хвалити Сашка, особливо на фоні того, що його конкурент Фабіан Делф привіз пенальті. Вони помінялись місцями. Тепер українець грає у важливих матчах АПЛ та Ліги чемпіонів, а в кубкових дуелях отримує відпочинок. Однак цього разу Гвардіола довелось випускати Зінченка на заміну, аби додати надійності лівому флангу. І він впорався.

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Тільки подивіться на статистику Олександра у плані єдиноборств за останні 10 матчів: не важливо, чемпіонат це чи Кубок Англії, матч ЛЧ – у нього 89% успіху у відборах м'яча без силового контакту.

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