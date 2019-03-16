Реал – Сельта – 2:0– відео голів та огляд матчу

Україна — 20:55 2509
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Реал здолав Сельту в першому матчі після повернення Зідана – протеже француза виправдали його довіруІспанія — 20:45 2338
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Золоті 60-ті і сива давнина: стадіон Динамо – під контролем нацистів, дикий аншлаг Маракани і ще 23 фото "старої школи"Овертайм — 13:00 2082