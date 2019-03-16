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УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЗОРЯ - ШАХТАР РЕАЛ МАДРИД - СЕЛЬТА

Реал – Сельта – 2:0– відео голів та огляд матчу

20:53 270 Читать на русском
Реал – Сельта – 2:0– відео голів та огляд матчу
Реал – Сельта – 2:0– відео голів та огляд матчу

Реал переміг Сельту у 28 турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу Реал – Сельта на сайті "Футбол 24".

62’ Іско
77’ Гарет Бейл
 

В першому таймі глядачі на стадіоні Сантьяго Бернабеу забитих голів не побачили. Після перерви Іско та Гарет Бейл подарували Реалу перемогу після повернення Зінедіна Зідана в Мадрид.

Реал здолав Сельту в першому матчі після повернення Зідана

Реал набрав 54 очки та наблизився до другого в турнірній таблиці Атлетіко на відстань 2 пунктів. Сельта з 25 заліковими балами залишилася в зоні вильоту.

Теги
Відеоновини Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Сельта Сельта Реал Мадрид - Сельта Ла Ліга
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