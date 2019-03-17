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Дженоа – Ювентус – 2:0 – відео голів та огляд матчу

16:10 213 Читать на русском
Дженоа – Ювентус – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Дженоа – Ювентус – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Ювентус сенсаційно поступився Дженоа в 28-у турі Серії А. Дивіться відео огляд матчі Дженоа – Ювентус на сайті "Футбол 24".

72’ Стефано Стураро
81’ Горан Пандев
 

Дженоа завдала Ювентусу першої поразки в нинішньому сезоні чемпіонату Італії. Перемогу генуезцям принесли голи Стураро та Пандєва.

Ювентус без Роналду зазнав першої поразки в чемпіонаті: 28-й тур Серії А, матчі неділі

Завдяки цій перемозі Дженоа набрала 30 очок та піднялась на 12 позицію, Ювентус з 75 пунктами залишається на першому місці.

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