Спаллетті залишається, Гаттузо боїться ризикувати, а Пйонтек провалився – 5 висновків міланського дербі

Інтер здобув важливу перемогу у міланському дербі, але поєдинок довів, що обидві команди здатні потрапити у Лігу чемпіонів наступного сезону.

Спаллетті зберіг місце роботи, принаймні до кінця сезону

Вчорашнє дербі мало особливе значення для наставника Інтера Лучано Спаллетті. Італійська преса стверджувала, поразка могла позбавити його місця роботи. Вже навіть знайшли заміну – до кінця сезону команду мав би очолити Естебан Камб'яссо, а влітку прийти хтось із трійці Конте, Саррі, Джампаоло.

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Лучано знову довів, що навчився працювати під тиском (чого вартий лише його останній сезон у Ромі). Навіть без низки важливих гравців Спаллетті зумів налаштувати команду на останній бій. Той, хто не дуже слідкує за італійським чемпіонатом, знову побачив звичний Інтер – швидкий, агресивний та, що найголовніше, небайдужий.

Звісно, не варто розраховувати, що цей матч остаточно зберіг Спаллетті роботу. Влітку у "синьо-чорних", швидше за все, буде новий тренер, але у заключній частині сезону нинішній наставник плисти за течією не буде. Бурхлива реакція на відміну червоної картки Конті наприкінці матчу, яка призвела до вилучення фахівця з лави для запасних, – зайве підтвердження того, що Лучано не здається.

Гаттузо не ризикнув і втратив усе

Кілька місяців тому Дженнаро Гаттузо перебував у такій же ситуації, як його колега з Інтера. Однак Ріно нарешті зумів налаштувати механізм, щоб він давав результат. Не останню роль в цьому зіграли зимові підписання команди, але про них окремо.

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До вчорашнього поєдинку Мілан не програвав в Серії А протягом 10 матчів. Остання поразка в чемпіонаті датована ще 22-м грудня минулого року, коли "россонері" вдома мінімально поступилися Фіорентині.

"Переможний склад не міняють" – схоже саме це кліше взяв на озброєння Гаттузо. Адже ймовірний стартовий склад на дербі більшість видань у своїх анонсах вгадали на 100%. Беззаперечно, він не став несподіванкою і для Спаллетті. Дженнаро зробив ставку на "м'язи" у центрі поля, не ризикнувши випустити Білью, який відновився після травми і вже встиг забити зі штрафного у ворота К'єво. Однак саме такого гравця, який здатен зіграти на досвіді, не вистачило Мілану, щоб у критичний момент заспокоїти гру.

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Інтер може впоратися і без Ікарді

Чимало фахівців та вболівальників пов'язували невдалі результати Інтера з відсутністю Мауро Ікарді. Аргентинець (чи його дружина-агент) посварився з керівництвом Інтера і не грає з початку лютого. В першій половині сезону Ікарді забив 9 голів, а команда претендувала на те, щоб посунути Наполі із другої позиції.

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ЗМІ стверджують, що доля Мауро на Сан-Сіро вирішена. Спортивний директор "нерадзуррі" П'єро Аузіліо рішуче налаштований влітку позбутися нападника. Спаллетті продовжує захищати вже екс-капітана, стверджуючи, що він не грає через травму (хоча б хтось у це вірить?), але поступово навчив Інтер грати без своєї "дев'ятки".

Без аргентинця атака "синьо-чорних" виглядає більш мобільною, гравці частіше міняються позиціями, тому суперникам важче нейтралізувати атакувальний потенціал міланців. В останніх 9-и матчах без Ікарді футболісти Інтера забили 19 м'ячів, тому не можна всі проблеми пояснювати поганою результативністю.

Вчора Мілан виявився неготовим до атак суперника, адже небезпеки потрібно було очікувати від будь-якого гравця Інтера. А Лаутаро Мартінес підтвердив, що може стати новим бомбардиром команди і тепер його виклик до збірної Аргентини вже не виглядає авансом. Ікарді? Найближчим часом про нього говоритимуть значно менше.

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Зимові новачки Мілана провалили своє перше дербі

Цілком справедливо успішну серію Мілана пов'язують із якісним підсиленням під час зимового трансферного вікна. Лукас Пакета додав півзахисту Мілана жвавості, енергії та непередбачуваності. А Кшиштоф Пйонтек забив за "россонері" 8 голів у своїх перших 9-и матчах. Наприклад, Гонсало Ігуаїну для такої ж кількості м'ячів знадобилося 22 гри.

Однак обидві зимові новачки повністю провалили дербі. Бразилець явно не впорався з нервами. В першому таймі у Лукаса було нетипово багато втрат, він не міг наперед передбачити ситуацію, а його спроби відібрати м'яч найчастіше завершувалися фолами. Не дивно, що після перерви замість нього на поле вийшов Кастільєхо.

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Вчора Пйонтек нагадував Ігуаїна у "великих" матчах. Гонсало навіть у подібних ситуаціях був більш помітним, але не грою, а емоціями, які могли привести до червоної картки. Поляк начисто програв дуель захисникам Інтера. Кшиштоф віддав всього 11 пасів за увесь матч, а в останні 30 хвилин жодного разу не комбінував з партнерами. І тут вже провина Гаттузо, якому забракло духу посадити нападника на лаву для запасних.

Звісно, не варто робити висновки після одного топ-матчу. І Лукас, і Кшиштоф володіють потенціалом, щоб у майбутньому грати провідні ролі і в таких протистояннях. Це лише питання часу і досвіду. А саме останнього наразі у гравців Інтера більше. Адже два матчі проти Барселони в Лізі чемпіонів варті ледь не половини сезону в Серії А.

Обидва міланські клуби здатні здобути право грати в Лізі чемпіонів

222-е дербі Делла Мадонніна дало чимало причин для оптимізму уболівальникам обох команд. Інтер здобув необхідну психологічну впевненість, а Мілан показав, що вміє реагувати на несприятливі обставини впродовж матчу. Здається, "россонері" не вистачило лише часу, щоб врятувати гру.

Для обох команд вкрай необхідним є потрапляння в наступному сезоні у Лігу чемпіонів. Прибутки від участі у головному клубному турнірі Європи дозволять не мати проблем із фінансовим фейр-плей. Інтер наразі третій, а Мілан посідає 4-е місце в таблиці і має 4-очкову перевагу над Ромою. Цього повинно вистачити, щоб закінчити сезон у топ-4.

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Однак головним аргументом у боротьбі за зону Ліги чемпіонів міланських клубів є не їхня власна сила, а неспроможність конкурентів нав'язати хоч якусь боротьбу. Та ж Рома навіть після призначення Клаудіо Раньєрі програла СПАЛу, який до матчу з "вовками" перебував поблизу зони вильоту.

Швидше за все, ми знову побачимо обидва міланські клуби в Лізі чемпіонів. Цікаво, що це може статися вперше із сезону 2011/12.

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