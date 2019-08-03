Маріуполь – Олександрія, Десна – Ворскла: анонс матчів УПЛ

В рамках 2-го туру УПЛ Маріуполь приймає Олександрію, а Десна у рідних стінах зіграє проти Ворскли. Анонс та прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Маріуполь – Олександрія

3 серпня, Маріуполь, стадіон ім. В. Бойка. Телетрансляція на каналі "УНІАН", текстова трансляція на "Футбол 2".

Арбітр: Юрій Можаровський (Львів)

Маріуполь розпочав новий чемпіонат на мінорній ноті, поступившись на виїзді дебютанту УПЛ – Колосу. Заслуженість цієї поразки викликала деякі дискусії, адже переможний гол зі штрафного на 67-й хвилині ковалівці забили завдяки "лівому" штрафному – Ільїн симулював фол перед ним, але систему VAR так і не залучили до гри. Втім, загальна картина матчу демонструвала більшу зарядженість Колоса, вищу агресію та швидшу роботу з м'ячем.

Олександр Бабич на післяматчевій прес-конференції, в першу чергу, був роздратований відношенням своїх підопічних до справи. Деяким виправданням невиразній грі може слугувати ослаблений літніми переходами склад та відсутність Борячука, який не хоче грати за азовців, але у матчі проти Олександрії їм потрібно перемагати попри всі негаразди. Не можна псувати свято відкриття сезону в Маріуполі, а тим паче не можна програвати прямому конкуренту в боротьбі за єврокубки.

Статистика протистояння

Всього: 16 матчів, 6 перемог Маріуполя, 6 нічиїх, 4 перемоги Олександрії, різниця м’ячів 24-17.

У Прем’єр-лізі: 12 матчів (+4, =5, -3, 14-12)

Бронзові призери УПЛ у минулому турі відкривали чемпіонат матчем проти Шахтаря, який ледь не втратив очки. Олександрійцям вдалося відкрити рахунок на 43-й хвилині, однак втримати позитивний результат "жовто-чорним" не дав Тайсон, який забив сам та організував ще два голи у ворота підопічних Шарана. Взагалі, другий тайм Олександрія явно не витягувала – в першу чергу, через слабку гру на правому фланзі оборони. Бити Шахтар цій команді поки зарано.

Тим не менш, такого рівня футболу цілком може бути достатньо для боротьби за медалі УПЛ. Проблемою може стати виступ на груповому етапі Ліги Європи, який відбере дуже багато сил – саме тому Олександрії потрібно набирати якомога більше очок на старті чемпіонату, поки основні конкуренти не розігналися. Матч проти ослабеного Маріуполя – ідеальний варіант для першого ривка.

Попередній матч. 11.05.2019. 30-й тур чемпіонату України-2018/2019

Маріуполь – Олександрія – 1:1

Голи: 1:0 – О. Піхальонок (28), 1:1 – А. Запорожан (45).

Кадрова ситуація

Серйозних проблем зі складом Олександрія не має. Володимир Шаран не може розраховувати лише на Василя Грицука, якому доведеться відновлюватись після травми ще кілька місяців. Лазарет Маріуполя також пустий – як і список відсторонень чи нових заявок. Ймовірно, обидва тренери після невдач вдадуться до деяких замін, але масштабними вони точно не будуть.

Найкращі бомбардири протистояння

Маріуполь: Костянтин Пінчук – 4, Степан Молокуцько – 2, Ліма – 2, Руслан Фомін – 2.

Олександрія: Олександр Базиляк – 2, Євген Банада – 2.



У Прем’єр-лізі

Маріуполь: Степан Молокуцько – 2, Руслан Фомін – 2.

Олександрія: Євген Банада – 2.

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Олександрія

Маріуполь: Худжамов – Полегенько, Чоботенко, Яворський, Горбунов – Чех, Федорчук – Тищенко, Мишньов, Вакула – Фомін

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бабогло, Бухал, Мірошниченко – Гречишкін, Банада – Лучкевич, Ковалець, Третьяков – Безбородько

"Родзинки" матчу:

– Маріупольці в домашніх зустрічах з олександрійцями ще не терпіли поразок (+3= 3), при цьому забиваючи голи суперникам в кожному матчі.

– Олександрія пропускає голи в Чемпіонатах 11 матчів підряд (18 м’ячів) і може повторити клубний антирекорд.

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Олександрійці в Маріуполі останнім часом набирають зовсім мало очок, а азовці сьогодні будуть дуже вмотивовані. Втім, господарі виглядають занадто слабко в атакувальному плані, адже у Олександра Бабича є всього лише один досвідчений чистий форвард – Фомін. Олександрії ж вдалося посилити свій і без того потужний склад, який у матчі з Шахтарем продемонстрував високу якість футболу. Саме тому "жовто-чорних" можна назвати фаворитом протистояння.

Десна – Ворскла

3 серпня, Чернігів, стадіон ім. Юрія Гагаріна. Телетрансляція на каналі "УНІАН", текстова трансляція на "Футбол 24".

Арбітр: Юрій Іванов (Маріуполь)

Десну перед початком сезону називали ледь не головним претендентом на бронзові медалі. Команда провела успішну трансферну кампанію і практично не втратила лідерів, а від конкурентів очікувались збої через виступ у єврокубках. Втім, вже у першому матчі чернігівці за рідних трибун поступилися Львову – це було доволі неочікувано, адже на перерву "сіверяни" йшли за мінімальної переваги. В другому таймі вони загальмували, пропустили два, могли пропустити третій, а також запороли ряд своїх моментів. Що ж, тепер потрібно виправлятися у матчі проти Ворскли.

Проблема полягає в тому, що полтавці прекрасно грають з Десною – особливо на стадіоні ім. Юрія Гагаріна, де команда Олександра Рябоконя зазнала від них двох поразок. За минулий сезон чернігівці не просто не виграли жодного матчу проти "зелено-білих", а ще й програли їм битву за сьоме місце. Допустити другий поспіль програш вдома в новому чемпіонаті й третій поспіль вдома від Ворскли "сіверяни" не мають права, тож сьогодні на вболівальників чекає дуже цікавий поєдинок.

Статистика протистояння

Всього: 11 матчів, 1 перемога Десни, 3 нічиї, 7 перемог Ворскли, різниця м’ячів 8-14.

У Прем’єр-лізі: 4 матча (+0, =2, -2, 3-6)

Полтавський колектив у першому турі приємно здивував публіку, заганявши луганську Зорю за рідних трибун. Підопічні Віталія Косовського діяли агресивно та швидко, тримали м'яч 54% ігрового часу, завдали чотири удари в площину й дозволили провести по своїх воротах лише один небезпечний постріл на третій хвилині – і саме він став гольовим. Забити у відповідь "зелено-білим" не вдалося через катастрофічне невезіння у завершальній фазі, але загальне враження від дій ворсклян дозволяє з оптимізмом дивитися у майбутнє – як мінімум, це стосується другого туру УПЛ.

Втім, варто обережно підходити до оцінки футболу Ворскли. Полтавці дійсно не заслуговували на поразку, але без проблем в організації їх гри не обійшлося. Зокрема, кидався у вічі той факт, що після динамічної першої половини першого тайму вони збилися на традиційне українське "болото" з купою фолів, але без гостроти. Небезпечні моменти біля воріт Зорі в другому таймі виникали, здебільшого, після кросів та стандартів, а вихід Коломойця віч-на-віч швидше був результатом жахливої помилки луганських захисників. Завершення матчу так і зовсім не вдалося, тож ставити на "зелено-білих" поки зарано. За цією командою ще потрібно поспостерігати.

Попередній матч. 21.05.2019. 30-й тур чемпіонату України-2018/2019

Десна – Ворскла – 0:1

Гол: Т. Петровіч (30).

Кадрова ситуація

Травмованих чи дискваліфікованих у складі обох колективів немає. Змінювати склад Віталій Косовський навряд чи стане, з огляду на пізні заміни в матчі проти Зорі, а от від Олександра Рябоконя можна очікувати певних змін. Зокрема, напрошується дебют Юхима Коноплі та вихід Дегтярьова з Калітвінцевим в основі.

Найрезультативніший матч – 6 голів

23.04.2019. 25-й тур чемпіонату України-2018/2019

Ворскла – Десна – 3:3

Орієнтовні склади на матч Десна – Ворскла

Десна: Литовка – Фаворов, Гітченко, Імереков, Конопля – Богданов, Огіря – Калітвінцев, Філіппов, Картушов – Дегтярьов

Ворскла: Ткаченко – Пердута, Чеснаков, Мартиненко, Кане – Петровіч, Скляр – Васін, Габелок, Артур – Коломоєць

"Родзинки" матчу:

– Десна на своєму полі не грає в нічию в УПЛ з 2 вересня 2018 року впродовж рекордних для клубу 14-ти ігор: 6 перемог та 8 поразок.

– Чернігівський клуб обходиться без нічиїх в Чемпіонаті з 29 квітня цього року впродовж рекордних для клубу 8-ми ігор поспіль (2 перемоги та 6 поразок).

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Ворскла поки що – кіт в мішку. Десна також продемонструвала класний футбол лише в першому таймі зі Львовом. Наскільки матчі цих команд в дебютному турі відповідають загальному рівню їх футболу, поки що незрозуміло, але чернігівці явно багатші в тактичному та кадровому плані. Втім, це було і в минулому сезоні, але полтавці неодмінно набирали очки у матчах проти "сіверян". Сьогодні обом суперникам потрібен результат, а в такому випадку рівні колективи часто грають у результативну нічию.