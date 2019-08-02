Колос – Маріуполь: азовці випустили відео, у якому звинувачують арбітра у грубих помилках

Маріуполь незадоволений арбітражем у поєдинку першого туру УПЛ проти Колоса.

Маріуполь випустив відео, у якому зібрав епізоди, де на їх думку, припустилась помилок бригада арбітрів матчу проти Колоса на чолі з Олександром Дердом.

Худжамов: Якщо захисник витикає на кутовий, а це чудо зі свистком ставить від воріт – про що говорити? Який VAR?

"У першому турі УПЛ Маріуполь в гостях поступився Колосу. Красива видовищна гра багата на емоції і яскраві моменти, безумовно, сподобалася і вболівальникам і фахівцям.

Колос – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Але найцікавіший поєдинок був зіпсований роботою суддівської бригади на чолі з Олександром Дердом. Арбітр, якому не позичати досвіду, допустив цілий "букет" помилок: скасований гол Чеха, непризначений пенальті на Чоботенку, придуманий штрафний... Що це було? Дивимося відео", – написав Маріуполь.