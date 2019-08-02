toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО ЖЕРСОН РОДРІГЕС ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Колос – Маріуполь: азовці випустили відео, у якому звинувачують арбітра у грубих помилках

22:50 307 Читать на русском
Колос – Маріуполь: азовці випустили відео, у якому звинувачують арбітра у грубих помилках
Колос – Маріуполь / Колос

Маріуполь незадоволений арбітражем у поєдинку першого туру УПЛ проти Колоса.

41’ Євген Смирний
67’ Віталій Гавриш
84’ Максим Максименко
 
Руслан Фомін 15’
15’ Руслан Фомін
41’ Євген Смирний
67’ Віталій Гавриш
84’ Максим Максименко

Маріуполь випустив відео, у якому зібрав епізоди, де на їх думку, припустилась помилок бригада арбітрів матчу проти Колоса на чолі з Олександром Дердом.

Худжамов: Якщо захисник витикає на кутовий, а це чудо зі свистком ставить від воріт – про що говорити? Який VAR?

"У першому турі УПЛ Маріуполь в гостях поступився Колосу. Красива видовищна гра багата на емоції і яскраві моменти, безумовно, сподобалася і вболівальникам і фахівцям.

Колос – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Але найцікавіший поєдинок був зіпсований роботою суддівської бригади на чолі з Олександром Дердом. Арбітр, якому не позичати досвіду, допустив цілий "букет" помилок: скасований гол Чеха, непризначений пенальті на Чоботенку, придуманий штрафний... Що це було? Дивимося відео", – написав Маріуполь.

blog_ava
Жерсон Родрігес став гравцем Динамо
18:02
6349
Теги
Головне Маріуполь Маріуполь Олександр Дердо Арбітри Відеоновини Комітет арбітрів УАФ Колос Колос Колос - Маріуполь
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
8
хв
Львів
19:30
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук