Конопля порівняв стиль гри Десни з Шахтарем та збірною України U-20

Росія — 17:00 146
-
"Дебіл, який дратує усіх": Кононов має величезні проблеми у Спартаку – екс-наставнику Карпат погрожують розправою
-
Двоє гравців Динамо потрапили у топ-50 талантів сезону 2019/20 за версією УЄФАУкраїна — 16:04 544
-
Зінченко як основна опція Гвардіоли на Суперкубок Англії Ліверпуль – Манчестер Сіті: українця оцінили вище за конкурентаАнглія — 15:25 2471
-
Коноплянка за крок від переходу в Бешикташ, – FanatikТуреччина — 13:54 1069
-
Клуби-примари у Вищій лізі: перебіжчики із Шахтаря, скупі корейці і президент, якому "світила" тюрмаОвертайм — 13:00 3262