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Конопля порівняв стиль гри Десни з Шахтарем та збірною України U-20

16:43 321 Читать на русском
Конопля порівняв стиль гри Десни з Шахтарем та збірною України U-20
Юхим Конопля / фото із соцмереж

Захисник донецького Шахтаря Юхим Конопля розповів про перебування у складі Десни, куди він перейшов на правах оренди.

 

"У команді вже адаптувався, були знайомі хлопці. Деяких знав поверхово, як і вони мене, напевно. Кілька старших взяли мене "під крило" і допомогли з адаптацією. Тут не виникло ніяких проблем.

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Щодо гри команди, то вона схожа з тією, в яку я грав у Шахтарі, у збірній. В принципі, у мене вимоги практично всі ті ж", – сказав Конопля в ефірі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, чернігівська Десна перший матч у новому сезоні УПЛ проведе сьогодні, 30 липня, проти ФК Львів. Початок зустрічі о 19:00.

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Шахтар Шахтар Десна Десна Юхим Конопля Юхим Конопля Десна - Львів
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