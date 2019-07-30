Конопля порівняв стиль гри Десни з Шахтарем та збірною України U-20

Захисник донецького Шахтаря Юхим Конопля розповів про перебування у складі Десни, куди він перейшов на правах оренди.

"У команді вже адаптувався, були знайомі хлопці. Деяких знав поверхово, як і вони мене, напевно. Кілька старших взяли мене "під крило" і допомогли з адаптацією. Тут не виникло ніяких проблем.

Десна – Львів, Колос – Маріуполь: анонс матчів УПЛ

Щодо гри команди, то вона схожа з тією, в яку я грав у Шахтарі, у збірній. В принципі, у мене вимоги практично всі ті ж", – сказав Конопля в ефірі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, чернігівська Десна перший матч у новому сезоні УПЛ проведе сьогодні, 30 липня, проти ФК Львів. Початок зустрічі о 19:00.

Вони йдуть на прорив: 9 українських талантів, які можуть стати відкриттям нового сезону