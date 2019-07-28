Косовський: У Ворсклі найближчим часом з'являться нові якісні футболісти

Головний тренер Ворскли Віталій Косовський прокоментував поразку полтавської команди від Зорі (0:1) в стартовому матчі нового сезону чемпіонату України.

"Бувають такі ігри, коли переграєш суперника за епізодами. Створюєш моменти, але не виходить забити. Якби забили, ми б грали краще. Хлопці хотіли перемогти і причини нервозності зрозумілі.

Ворскла – Зоря – 0:1 – відео гола та огляд першого матчу нового сезону УПЛ

Я подякував хлопцям за гру. Так, не було завершення атак. Для того, щоб грати в комбінаційний футбол, потрібно докласти надзусиль, але ми теж беремо до уваги суперника. Зоря створила серйозний опір. Наші гравці хотіли перемогти. Не все і не відразу виходить.

Ми ведемо перемовини. Все в процесі. Я думаю, що найближчим часом з'являться якісні футболісти, які не просто прийдуть, а посилять команду.

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Чи керівництво клубу радиться щодо потенційних новачків? Яка вам різниця, якщо в команду прийдуть досвідчені гравці, які допоможуть? Ми разом приймаємо рішення. Важливо, щоб ці футболісти допомогли", – цитує Косовського прес-служба Ворскли.