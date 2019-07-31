Шахтар у важкому матчі переграв Олександрію – чемпіона врятувала геніальність Тайсона

Донецький Шахтар відкрив новий чемпіонат виїздом до Олександрії – "гірники" перемогли з рахунком 1:3. Результат і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Шахтар розпочав сезон у неділю Суперкубком України. "Гірники" справили позитивне враження в атаці, але в підсумку програли трофей Динамо – великі питання до оборони. На зборах Луїш Каштру награвав нову схему 4-3-3, а на перший офіційний матч вийшов у звичних для гравців 4-2-3-1. Попри поразку в Суперкубку, наставник Шахтаря не зробив жодної зміни в стартовому складі команди в першому турі Прем'єр-ліги.

Динамо – Шахтар: Каштру дебютує з втрати Суперкубка-2019, Хацкевич вгадує зі всім, але перемога стає великим ризиком

Склад Шахтаря: Пятов – Болбат (Матвієнко, 90), Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі – Патрік, Степаненко – Марлос, Тайсон, Соломон (Дентінью, 84) – Мораєс (Бланко Лещук, 75).

Олександрія влітку ґрунтовно підготувалася до відповідального сезону – 5 перемог у 8 матчах. Команда сподобалася на зборах у Нідерландах, де обіграла АЗ і Андерлехт. Влітку Олександрія втратила кількох гравців, але й непогано підсилилася. Вже в першому матчі чемпіонату Володимир Шаран лівий фланг сформував з дебютантів.

Склад Олександрії: Паньків – Пашаєв, Бабогло, Бухал, Мірошніченко – Банада (Шастал, 82), Гречишкін – Лучкевич (Задерака, 65), Ковалець (Запорожан, 72), Третьяков – Сітало.

Зі стартовим свистком Шахтар полетів у атаку, не випускаючи суперника за центр поля. Найбільшою активністю відзначався лівий фланг "гірників", куди зміщувався Тайсон. Манор Соломон сміливо йшов у дриблінг, гостро підключався Ісмаїлі. Вже на 7-й хвилині завдяки бразильському фулбеку Шахтар заробив пенальті.

На передачу Ісмаїлі у штрафний майданчик встиг Жуніор Мораєс, а Дмитро Гречишкін трішки зачепив форварда збірної України по нозі. Суддя вказав на 11-метрову позначку. До м'яча підійшов Марлос – Юрій Паньків потягнув його удар, як і добивання Сергія Кривцова. Олександрія вибігла в одну атаку, завершила її неточним ударом і повернулася в глибоку оборону.

Гості продовжували тиснути, однак ближче до воріт суперника приймали неоптимальні рішення. Одну атаку "тонким" пасом зіпсував Тарас Степаненко (хоча його прогрес у передачах на загострення помітний), іншу дивною помилкою зіпсував Жуніор Мораєс. Марлос зі штрафного класно навісив у воротарський, але Хочолава з метра влучив у стійку. Удари Тайсона з глибини або блокувалися, або летіли повз ворота.

У другій половині тайму Олександрія почала огризатися контрвипадами. На щастя господарів, донеччани задосить обрізалися в центрі поля. Відібрали в Ісмаїлі – дві вертикальні передачі – Максим Третьяков пробиває в дев'ятку, але Андрій Пятов на місці. Помилка Алана Патріка призвела до нового шансу "чорно-жовтих" – Артем Сітало бахнув дуже неточно.

Контратаки Олександрії стали регулярними та гострими, а в захисті Шахтаря остаточно запанував хаос. Будь-яка погана чи незручна передача "гірників" ризикувала стати критичною для чемпіона – оборонці буквально не знали, як їм зупиняти опонентів. Спершу Третьякова на секунду випередили на м'ячі, потім Макса зупинили порушенням правил, однак під завісу тайму він забив свій гол, завершивши типовий контрвипад Олександрії після передачі Кирила Ковальця.

Шахтар пішов на перерву, програючи в рахунку, а вже на старті другої половини зустрічі міг пропустити вдруге. Денис Мірошніченко закинув у штрафний майданчик на Євгена Банаду, а той без опіки погано пробив з центра штрафного майданчика. Вже після цього "гірники" повністю заволоділи м'ячем і перейшли на треновані на зборах 4-3-3. Моменти гостей були непоганими, проте Юрій Паньків надійно тримав ворота на замку.

Ісмаїлі та Тайсон розіграли комбінацію на лівому півфланзі – голкіпер на місці. Манор Соломон потужно прострілив справа (ізраїльтянин у другому таймі значно більше часу проводив справа, де йому помітно комфортніше) – Паньків зреагував на рикошет. Легкий удар Алана Патріка з лінії штрафного – капітан Олександрії знову на висоті. На 58-й хвилині редути господарів все ж не витримали натиску. Тайсон організував ефектну стіночку з Патріком і покотив на "п'ятачок" – там м'яч у власні ворота зрізав Гліб Бухал.

Далі ситуація на полі нагадувала гандбольний матч: Шахтар великими силами розігрував м'яч по периметру чужої карної зони, а Олександрія всією командою сиділа у володіннях Паньківа. Багатоходівка за участю Соломона, Марлоса та Тайсона завершилася заблокованим ударом останнього. Жуніор Мораєс пробив у сантиметрах над воротами, а постріл з гострого кута від Ісмаїлі парирував голкіпер.

На 72-й хвилині Олександрія все ж не вистояла. Тайсон по діагоналі змістився з лівого флангу, прослизнув повз кількох опонентів і підкрутив сферу в дальню "шістку". Повівши в рахунку, Шахтар послабив хватку. Підопічні Володимира Шарана отримали шанс перейти в атаку, але нічого осмисленого в них не виходило. Значно ближчими до гола були гості: трішки не влучив Ісмаїлі, ефектний удар Марлоса зі штрафного Юрій Паньків перевів на кутовий.

У компенсований час Шахтар поставив красиву крапку: геніальний пас Тайсона, Бланко Лещук покотив паралельно на вільного Дентінью, а той на дальній стійці відправив м'яч у порожні ворота. У підсумку – перемога Шахтаря 1:3. Чемпіон вдало розпочав новий сезон Прем'єр-ліги. Наступна гра Луїша Каштру – проти Карпат. Олександрія може бути розчарована таким підсумком, але загалом результат по грі справедливий.