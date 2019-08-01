"Шахтар завжди так гратиме". Камбек Циганкова, фантастичні чемпіони світу, або Чому добре без Фонсеки

"Футбол 24" обговорює перший тур нового сезону УПЛ із Андрієм Полуніним, екс-хавбеком збірної України 90-х.

– Отож, перший тур. Що вас найбільше вразило у позитивному плані?

– Найбільше потішили перемоги обох команд, які вийшли з Першої ліги. Матчі Колоса і СК Дніпро-1 засвідчили, що скептики, які переконували, мовляв, клуби із нижчого дивізіону – значно нижчого рівня, помилялися. Новачки підтвердили свої амбіційні наміри. Вони не будуть хлопчиками для биття – і це дуже приємно.

СК Дніпро-1 – Олімпік – 2:0 – відео голів та огляд матчу

У СК Дніпро-1 сподобалася гра двох чемпіонів світу – Булеци та Супряги. Хлопці забили по голу. Це позитивний момент для всього нашого футболу. Хочеться, щоб наші таланти продовжували отримувати шанси у своїх клубах і прогресували надалі.

Гранди – Динамо та Шахтар – перемогли, підтвердивши свій рівень. Приємно здивував ФК Львів. Їхній суперник – Десна – пристойно підсилився, грав на власному полі, але другий тайм "містяни" провели дуже грамотно. Попереду – бразильці, українці – у захисті. Принцип формування львівської команди – як у Шахтаря. І це дало результат.

– Що вразило зі знаком "мінус"?

– Знаєте, коли так довго чекаєш нового сезону, то у першому турі відчуваєш тільки радість. Негативу не було. Можливо, десь трапилися певні суддівські помилки, але на це поки що не звертаєш увагу.

– Спробую вам підказати: стартовий матч туру, Ворскла – Зоря, початок поєдинку – 14:00, жахлива спека…

– Тут я згідний – не найкращі умови для футболу. Але, наскільки мені відомо, це відбулося на прохання Віктора Скрипника, який поспішав на навчання у Німеччину. Мені важко прокоментувати, бо я не є учасником цих переговорів. Якби на такому ранньому початку матчу наполягала Прем’єр-ліга, – це було б ненормально. У Полтаві зафіксували близько 34 градусів тепла. Але у цьому випадку ми стали свідками повного порозуміння між клубами. Інші матчі туру стартували о 7-7:30 вечора, тому все нормально.

– Шахтар доволі впевнено обіграв Олександрію. Перші висновки про готовність обох клубів, які виступлять у груповому етапі єврокубків, до нового сезону?

– Олександрія провела точкову селекцію. Їм потрібен центральний захисник – хотіли повернути Бондаренка на правах оренди, але не склалося. Перший тайм засвідчив, що у Шарана – хороша команда. При рахунку 1:0 могли забити ще один гол – гра пішла б за іншим сценарієм.

Олександрія – Шахтар – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Шахтар виглядав солідно, "гірники" завдали багато ударів по воротах. Якщо у Суперкубку реалізація їх підвела, то вчора справи пішли значно краще. І це при тому, що вони не реалізували пенальті. Сподобався своїми діями ізраїльський легіонер – Манор Соломон.

Дуже добре, що Олександрія зіграла з Шахтарем вже у першому турі – хлопці перевірили себе на фоні сильного суперника. Тепер Шаран внесе певні корективи. Я переконаний, що у новому сезоні його команда знову претендуватиме на "бронзу".

– Заміну Фонсеки на Каштру ви не помітили? Вона не вплинула на гру "гірників"?

– Абсолютно. При такій кількості кваліфікованих гравців лінії атаки Шахтар просто-таки не може грати в інший футбол. "Гірники" завжди вестимуть гру "першим номером". Принаймні у чемпіонаті України – 100 відсотків.

– Карпати – Динамо. Гра практично без моментів. Хто вас розчарував більше – той, хто хотів, але не міг, чи той, хто міг, але не хотів?

– Карпатам – традиційно важко. У них з'явилося понад 10 нових виконавців. Гостро стоїть питання зіграності між цими людьми. Кожні півроку у "зелено-білих" відбувається величезна ротація складу. Будь-якому тренеру за таких умов буде дуже складно.

Карпати – Динамо – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Динамо, обігравши Шахтар у Суперкубку, перебуває на психологічному підйомі. Але у Львові "динамівці" діяли на тих швидкостях, які були достатніми для досягнення результату. Думаю, якби потрібно було додати, вони б додали без проблем. Словом, витратили рівно стільки сил, скільки знадобилося для перемоги. А найпозитивніший момент цього матчу – довгоочікуваний вихід Циганкова.

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Динамо на виїзді легко перемогло Карпати: прісний футбол киян, проблеми "левів" з атакою та повернення Циганкова