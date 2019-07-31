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Шаран розповів про черговий трансфер Олександрії – команду поповнить капітан збірної Латвії

22:21 1252 Читать на русском
Шаран розповів про черговий трансфер Олександрії – команду поповнить капітан збірної Латвії
Володимир Шаран / Фото ФК Олександрія

Керманич бронзового призера УПЛ розповів про імовірне підсилення складу.

 
Жуніор Мораєс 12’
12’ Жуніор Мораєс

"Ми знали про наші проблеми, в тому числі кадрові. У зв'язку з цим чекаємо латвійського легіонера з прізвищем Дубра. Це захисник, капітан збірної Латвії. Хотілося б ще гравця, який зв'яже гру", – сказав Шаран в ефірі програми ТурOnline.

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Найімовірніше, головний тренер Олександрії мав на увазі Каспарса Дубру, який наразі є вільним агентом. Останнім клубом 28-річного захисника був Іртиш з чемпіонату Казахстану. У складі збірної Латвії він провів 29 матчів, в яких відзначився двома голами.

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Дубру у 700 тисяч євро.

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Каспарс Дубра Каспарс Дубра Олександрія Олександрія Трансфери Олександрія - Шахтар Володимир Шаран Володимир Шаран
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