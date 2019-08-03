Мариуполь – Александрия, Десна – Ворскла: анонс матчей УПЛ

В рамках 2-го тура УПЛ Мариуполь принимает Александрию, а Десна в родных стенах сыграет против Ворсклы. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Мариуполь – Александрия

3 августа, Мариуполь, стадион им. В. Бойко. Телетрансляция на канале УНИАН, текстовая трансляция на "Футбол 24".

Арбитр: Юрий Можаровский (Львов)

Мариуполь начал новый чемпионат на минорной ноте, уступив на выезде дебютанту УПЛ – Колосу. Заслуженность этого поражения вызвала некоторые дискуссии, ведь победный гол со штрафного на 67-й минуте ковалёвцы забили благодаря "левому" штрафному – Ильин симулировал фол перед ним, но систему VAR так и не привлекли к игре. Впрочем, общая картина матча демонстрировала большую заряженность Колоса, высшую агрессию и скорость работу с мячом.

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Александр Бабич на послематчевой пресс-конференции, в первую очередь, был раздражён отношением своих подопечных к делу. Некоторым оправданием смутной игре может служить ослабленный летними переходами состав и отсутствие Борячука, который не хочет играть за азовцев, но в матче против Александрии им нужно побеждать, несмотря на все проблемы. Нельзя портить праздник открытия сезона в Мариуполе, а тем более нельзя проигрывать прямому конкуренту в борьбе за еврокубки.

Статистика противостояния

Всего: 16 матчей, 6 побед Мариуполя, 6 ничьих, 4 победы Александрии, разница мячей 24:17.

В Премьер-лиге: 12 матчей (+4, =5, -3, 14:12)

Бронзовые призёры УПЛ в прошлом туре открывали чемпионат матчем против Шахтера, который едва не потерял очки. Александрийцам удалось открыть счёт на 43-й минуте, однако удержать положительный результат "желто-чёрным" не дал Тайсон, который забил сам и организовал ещё два гола в ворота подопечных Шарана. Вообще, второй тайм Александрия явно не вытягивала – в первую очередь, из-за слабой игру на правом фланге обороны. Бить Шахтер этой команде пока рано.

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Тем не менее, такого уровня футбола вполне может быть достаточно для борьбы за медали УПЛ. Проблемой может стать выступление на групповом этапе Лиги Европы, которое отберёт очень много сил – именно поэтому Александрии нужно набирать как можно больше очков на старте чемпионата, пока основные конкуренты не разогнались. Матч против ослабеного Мариуполя – идеальный вариант для первого рывка.

Предыдущий матч. 11.05.2019. 30-й тур чемпионата Украины-2018/19

Мариуполь – Александрия – 1:1

Голы: 1:0 – А. Пихалёнок (28), 1:1 – А. Запорожан (45).

Кадровая ситуация

Серьёзных проблем с составом Александрия не имеет. Владимир Шаран не может рассчитывать только на Василия Грицука, которому придётся восстанавливаться после травмы ещё несколько месяцев. Лазарет Мариуполя также пустой – как и список отстранённых или новых заявок. Вероятно, оба тренера после неудач прибегнут к некоторым заменам, но масштабными они точно не будут.

Лучшие бомбардиры противостояния

Мариуполь Константин Пинчук – 4, Степан Молокуцко – 2, Лима – 2, Руслан Фомин – 2.

Александрия: Александр Базиляк – 2, Евгений Банада – 2.



В Премьер-лиге

Мариуполь: Степан Молокуцко – 2, Руслан Фомин – 2.

Александрия: Евгений Банада – 2.

Ориентировочные составы на матч Мариуполь – Александрия

Мариуполь: Худжамов – Полегенько, Чоботенко, Яворский, Горбунов – Чех, Федорчук – Тищенко, Мишнёв, Вакула – Фомин

Александрия: Панькив – Пашаев, Бабогло, Бухал, Мирошниченко – Гречишкин, Банада – Лучкевич, Ковалец, Третьяков – Безбородько

"Изюминки" матча:

– Мариупольцы в домашних встречах с александрийцами еще не терпели поражений (+ 3=3), при этом забивая голы соперникам в каждом матче.

– Александрия пропускает голы в чемпионатах 11 матчей подряд (18 мячей) и может повторить клубный антирекорд.

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

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Александрийцы в Мариуполе в последнее время набирают совсем мало очков, а азовцы сегодня будут очень мотивированы. Впрочем, хозяева выглядят слишком слабо в атакующем плане, ведь у Александра Бабича есть всего лишь один опытный чистый форвард – Фомин. Александрии же удалось усилить свой и без того мощный состав, который в матче с Шахтером продемонстрировал высокое качество футбола. Именно поэтому "желто-чёрных" можно назвать фаворитом противостояния.

Десна – Ворскла

3 августа, Чернигов, стадион им. Юрия Гагарина. Телетрансляция на канале УНИАН, текстовая трансляция на "Футбол 24".

Арбитр: Юрий Иванов (Мариуполь)

Десну перед началом сезона называли чуть ли не главным претендентом на бронзовые медали. Команда провела успешную трансферную кампанию и практически не потеряла лидеров, а от конкурентов ожидались сбои из-за выступлений в еврокубках. Впрочем, уже в первом матче черниговцы при родных трибунпх уступили Львову – это было довольно неожиданно, ведь на перерыв "северяне" уходили при минимальном преимуществе. Во втором тайме они затормозили, пропустили два, могли пропустить третий, а также запороли ряд своих моментов. Что ж, теперь нужно исправляться в матче против Ворсклы.

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Проблема в том, что полтавчане прекрасно играют с Десной – особенно на стадионе им. Юрия Гагарина, где команда Александра Рябоконя потерпела от них два поражения. За прошлый сезон черниговцы не просто не выиграли ни одного матча против "зелёно-белых", а ещё и проиграли им битву за седьмое место. Допустить второе подряд поражение дома в новом чемпионате и третье подряд дома от Ворсклы "северяне" не имеют права, поэтому сегодня болельщиков ждёт очень интересный поединок.

Статистика противостояния

Всего: 11 матчей, 1 победа Десны, 3 ничьи, 7 побед Ворсклы, разница мячей 8:14.

В Премьер-лиге: 4 матча (+0, =2, -2, 3:6)

Полтавский коллектив в первом туре приятно удивил публику, заганяв луганскую Зарю при родных трибунах. Подопечные Виталия Косовского действовали агрессивно и быстро, держали мяч 54% игрового времени, нанесли четыре удара в створ и позволили провести по своим воротам лишь один опасный выстрел на третьей минуте – и именно он стал голевым. Забить в ответ "зелёно-белым" не удалось из-за катастрофического невезения в завершающей фазе, но общее впечатление от игры ворсклян позволяет с оптимизмом смотреть в будущее – как минимум, это касается второго тура УПЛ.

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Впрочем, следует осторожно подходить к оценке футбола Ворсклы. Полтавчане действительно не заслуживали поражения, но без проблем в организации их игры не обошлось. В частности, бросался в глаза тот факт, что после динамичной первой половины первого тайма они сбились на традиционное украинское "болото" с кучей фолов, но без остроты. Опасные моменты у ворот Зари во втором тайме возникали, в основном, после кроссов и стандартов, а выход Коломойца один на один скорее был результатом ужасной ошибки луганских защитников. Завершение матча так и вовсе не удалось, поэтому ставить на "зелёно-белых" пока рано. За этой командой ещё нужно понаблюдать.

Предыдущий матч. 21.05.2019. 30-й тур чемпионата Украины-2018/19

Десна – Ворскла – 0:1

Гол: Т. Петрович (30).

Кадровая ситуация

Травмированных или дисквалифицированных в составе обоих коллективов нет. Менять состав Виталий Косовский вряд ли станет, учитывая поздние замены в матче против Зари, а вот от Александра Рябоконя можно ожидать определённых изменений. В частности, напрашивается дебют Ефима Конопли и выход Дегтярёва с Калитвинцевым в основе.

Самый результативный матч – 6 голов

23.04.2019. 25-й тур чемпионата Украины-2018/19

Ворскла – Десна – 3:3

Ориентировочные составы на матч Десна – Ворскла

Десна: Литовка – Фаворов, Гитченко, Имереков, Конопля – Богданов, Огиря – Калитвинцев, Филиппов, Картушов – Дегтярёв

Ворскла: Ткаченко – Пердута, Чеснаков, Мартыненко, Кане – Петрович, Скляр – Васин, Габелок, Артур – Коломоец

"Изюминки" матча:

– Десна на своем поле не играет в ничью в УПЛ с 2 сентября 2018 года в течение рекордных для клуба 14-ти игр: 6 побед и 8 поражений.

– Черниговский клуб обходится без ничьих в чемпионате с 29 апреля этого года в течение рекордных для клуба 8-ми игр подряд (2 победы и 6 поражений).

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Ворскла пока – кот в мешке. Десна также продемонстрировала классный футбол только в первом тайме со Львовом. Насколько матчи этих команд в дебютном туре соответствуют общему уровню их футбола, пока непонятно, но черниговцы явно богаче в тактическом и кадровом плане. Впрочем, это было и в прошлом сезоне, но полтавчане непременно набирали очки в матчах против "северян". Сегодня обоим соперникам нужен результат, а в таком случае равные коллективы часто играют в результативную ничью.

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