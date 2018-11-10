В рамках 15-го туру УПЛ Львів приймає Олімпік, Десна зіграє з Чорноморцем, а Арсенал-Київ – з Олександрією. Анонс поєдинків читайте на Футбол 24.

Львів – Олімпік

10 листопада, 14:00, Львів, "Арена Львів"

Головний арбітр: Євген Арановський (Київ)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Львів після двох поспіль перемог в УПЛ, одна з яких була над Динамо, поїхав у Полтаву й там безапеляційно поступився Ворсклі. Дана невдача серйозно вдарила по амбіціях "містян", які замість можливого п'ятого місця з перспективою боротьби за четверте опустилися одразу на восьму сходинку. Втім, далеко відірватися від переслідувачів все одно б не вдалося – майже всі вони виграли свої поєдинки та продовжили йти ноздря у ноздрю. Наразі між шостою і десятою позиціями всього три очки, тож останню путівку до верхньої половини таблиці забере та команда, яка візьме більше в матчах з прямими конкурентами. Олімпік – один з таких претендентів, тож програвати львів'яни просто не мають права. Кожна осічка буде коштувати занадто дорого.

Статистика протистояння Львова проти Олімпіка

Всього: 3 матчі, 0 перемог Львова, 1 нічия, 2 перемоги Олімпіка. Різниця м’ячів – 1:9.

У Прем’єр-лізі: 1 матч (+0, =1, -0, 1:1)

Донецький колектив після звільнення Романа Санжара та призначення тандему Шевчук-Ротань більше світився у різноманітних політичних скандалах, ніж на полі. Так, він гідно бився з Динамо, Ворсклі поступився через автогол та м'яч-фантом, а з Карпатами видав рівний поєдинок, але за всі ці заслуги очок не дають. Олімпік програв три з чотирьох матчів під керівництвом нового тренера та п'ять із шести останніх в УПЛ взагалі, вигравши лише у Чорноморця – та й то завдяки катастрофічному привозу захисника. Не можна сказати, що футбол "олімпійців" при цьому жахливий або навпаки – ні, він мало відрізняється від футболу конкурентів. Можливо, саме ця посередність і відштовхує від донецького клубу перемоги, але сьогодні все це відступає на другий план. Якщо команда програє Львову, то, ймовірно, надалі сенсу боротися за першу шістку не буде – у Олімпіка серед усіх претендентів на неї й так найменша кількість очок.

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Команди підходять до поєдинку практично в оптимальних складах. Донеччани не мають ані травмованих, ані дискваліфікованих, оперуючи повним набором виконавців, а от Львів не може розраховувати на допомогу Бруну Дуарте – у матчі з Ворсклою той перебрав жовтих карток. Таким чином, два з трьох турів бразилець пропустив через дискваліфікації. Лазарет "містян" залишається пустим.

"Родзинки" матчу:

– З 16 вересня гравці Львова в поточному чемпіонаті більше одного гола за матч не забивають.

– Володимир Адамюк зі Львова – єдиний гравець в заявках обох клубів, який виступає з початку чемпіонату без замін

Орієнтовні склади на матч Львів – Олімпік

Львів: Бандура – Адамюк, Мартан, Парамонов, Путраш – Приймак, Жонатан – Тейлор, Сабіно, Западня – Бруно Аугусто.

Олімпік: Махновський – Зубейко, Гришко, Цимбалюк, Є. Пасіч – Гай, Кольцов – Ксьонз, Політило, Балашов – Дегтярьов

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Десна – Чорноморець

10 листопада, 17:00, Чернігів, стадіон ім. Юрія Гагаріна

Головний арбітр: Олександр Омельченко (Слов'янськ)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Десна в останніх чотирьох турах набрала непоганий хід, вигравши два матчі проти прямих конкурентів за першу шістку, оформивши нічию з Олександрією і ледь не прибивши Шахтар на виїзді. Олександр Рябоконь нарешті зміг знайти баланс і змусити команду бігти – і вона біжить, демонструючи дуже цікавий атакувальний футбол з немаленькою кількістю голів. Це дуже добре, адже таких же перспективних і граючих команд навколо чернігівців як мінімум три – і всі вони претендують на першу шістку. Мінімальна відстань між шостим та десятим місцями змушує кожну з них набирати очки, але чернігівцям у цьому турі пощастило із суперником з дна турнірної таблиці. Провалити такий матч "сіверяни" просто не мають права.

Статистика протистояння Десни проти Чорноморця

Всього: 3 матчі, 3 перемоги Чорноморця. Різниця м’ячів – 1:7.

У Прем’єр-лізі: 1 матч (+0, =0, -1, 0:1)

Чорноморець в останніх турах остаточно деградував. Так, остання перемога одеситів трапилася аж у серпні, а програють вони протягом восьма турів поспіль, але дуже довго команда не була хлопчиками для биття. "Моряки" майже в кожному поєдинку боролися до останнього та часто були близькими до суперкамбеків, але початок листопада перекреслює усі симпатії. Спочатку підопічні Ангела Червенкова були знищені на власному полі Карпатами з рахунком 0:5, а потім ще три сухих м'ячі без особливого спротиву додала Зоря – забив навіть юний Майборода. Все це накладається на абсурдну поведінку керівництва, яке закрило трибуни на останній матч. Що ж, дива не сталося: зібрана з резервістів команда, заявлена в УПЛ проти бажання самого Чорноморця, нічого протиставити суперникам не може. У Чернігів вона їде в статусі аутсайдера.

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Кадрова ситуація Десни близька до ідеальної. Єдиною суттєвою втратою є Лука Коберідзе, який нарвався на дискваліфікацію. Крім того, під питанням заходиться участь у матчі Олександра Мостового, який пропускав попередній тур через рвану травму. Чорноморець підійшов до поєдинку без втрат.

"Родзинки" матчу:

– "Моряки" не перемагають в Чемпіонаті з 17 серпня вже 10 турів поспіль (дві нічиї, вісім поразок).

– Чорноморець з 31 серпня програє у Чемпіонаті впродовж антирекордних для клубу восьми матчів

– 100-й матч в чемпіонатах може провести воротар Десни Євген Паст

Орієнтовні склади на матч Десна – Чорноморець

Десна: Паст – Д. Фаворов, Імереков, Гітченко, Люлька – Волков, Огиря – А. Фаворов, Хльобас, Картушов – Безбородько.

Чорноморець: Літовченко – Рижук, Грачов, Остапенко, Трубочкін – Бабенко, Савченко – Чорній, Татарков, Мусолітін – Коваль

Прогноз "Футбол 24" – 3:0

Арсенал-Київ – Олександрія

10 листопада, 19:30, Київ, стадіон ім. В. Лобановського

Головний арбітр: Анатолій Абдула (Харків)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Арсенал-Київ – один з тих клубів, про які можна говорити або добре, або нічого, крім правди. Доброго у ньому не так і мало: ряд непоганих виконавців, тренер-експерт по командах-ліфтах, місцями – навіть непоганий футбол. Втім, все це, як мертвому припарки: кияни йдуть на турнірному дні, не демонструють вольових якостей та закономірно знаходяться у списку на виліт. Навряд чи хтось сумнівається у такому фіналі "канонірів", хоча всього одна перемога дозволить їм обійти Чорноморець та спробувати врятуватись через плей-офф. Враховуючи, що недавно Арсенал-Київ якимось дивом прибив Ворсклу, розклад не такий вже й нереальний; тим не менш, сьогодні "каштанчики" будуть у статусі явного аутсайдера.

Статистика протистояння Арсенала-Київ проти Олесандрії

Всього: 11 матчів, 7 перемог Арсенала-Київ, 2 нічиї, 2 перемоги Олександрії. Різниця м’ячів – 19:5.

У Прем’єр-лізі: 6 матчів (+1, =2, -3, 9:3)

Олександрія наразі демонструє свій найкращий сезон в УПЛ, впевнено крокуючи до бронзових медалів. Щоправда, після двох поспіль нічиїх – проти Зорі та Десни – величезний відрив підопічних Шарана від Ворскли скоротився до трьох очок. Як влучно підмітив головний тренер "жовто-чорних", така відстань – це ніщо, але, з іншого боку, мала ж команда колись і пробуксовку влаштувати. Зрештою, у київського Динамо зараз лише на два очки більше, тож про якусь кризу сенсу говорити немає – хоча рівність чемпіонату не може не радувати. В будь-якому випадку, в матчі проти Арсенала-Київ Олександрія виступає явним фаворитом, тож конкурентам сподіватися на осічку в цьому турі навряд чи варто. "Жовто-чорні" повинні продовжити йти на медаль.

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Арсенал-Київ у цьому матчі не може розраховувати на допомогу Сергія Гриня та Павла Оріховського, які заліковують пошкодження. Це єдині втрати киян, в той час як Олександрія залишилась без свого капітана – Андрій Запорожан перебрав жовтих карток. Інших проблем з кадрами обидва колективи не мають.

"Родзинки" матчу:

– "Каноніри" утримують два клубних домашніх антирекорди, програючи в чемпіонаті чотири матчі й пропускаючи на своєму полі 20 матчів поспіль.

– Безпрограшний серіал Олександрії в УПЛ триває п'ять матчів (три перемоги, дві нічиї)

Орієнтовні склади на матч Арсенал-Київ – Олександрія

Арсенал-Київ: Сітало – Насонов, Акакпо, Сагуткін, Дубінчак – Домбровський, Євтовскі – Баланюк, Вакулко, Лола – Акулінін

Олександрія: Паньків – Пашаєв, Бондаренко, Шендрик, Цуріков – Банада, Гречишкін– Ковалець, Сітало, Полярус – Шастал