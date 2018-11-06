Шаран підтримав розширення УПЛ до 16 клубів

Наставник Олександрії Володимир Шаран висловив свою думку стосовно розширення формату УПЛ з 12 до 16 команд.

"Минулий чемпіонат показав, що передумов до того, щоб якийсь із клубів знявся зі змагань, не було. І зараз ситуація, як мені здається, стабільна.

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У Першій лізі на вихід в еліту претендують СК Дніпро-1, Волинь, Металіст 1925, у яких з інфраструктурою все нормально. До цієї компанії, можливо, можна віднести Колос та Інгулець. Тому не бачу перешкод, щоб в наступному чемпіонаті на старт вийшли 16 команд. Олександрія за таку кількість клубів в Прем'єр-лізі.

І було б непогано повернутися до класичного формату змагань. Соромно, що в такій великій країні головна футбольна ліга представлена ​​всього 12-ма командами", – сказав Шаран у коментарі Команда 1.