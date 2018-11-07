Бакалов не впевнений, чи потрібно повертати в УПЛ 16 команд вже наступного сезону

Головний тренер ФК Львів Юрій Бакалов вважає, що нинішній формат УПЛ потрібно змінювати.

"Звичайно, над цією дилемою потрібно ще добре подумати. Нинішній формат турніру в елітному дивізіоні придумувався, як експериментальний.

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Хоча я переконаний, і не раз про це говорив, що Прем'єр-лізі необхідно повертатися до стандартного формату проведення змагань. Тобто, з 16-ма командами і двохколовим турніром. Знову ж таки, питання тільки в тому, коли це зробити, в наступному чемпіонаті або в 2020 році", – цитує Бакалова Zbirna.com.

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