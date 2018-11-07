Бакалов не впевнений, чи потрібно повертати в УПЛ 16 команд вже наступного сезону

Ліга чемпіонів — 13:25 15
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Грізманн встановив унікальний рекорд в історії Атлетіко за результативністю у Лізі чемпіонів
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Малком красиво забив дебютний гол в Лізі чемпіонів і розплакався, але фантастичний рекорд Коноплянки не перевершивЛіга чемпіонів — 11:02 1857
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Манчестер Сіті – Шахтар: Зінченко і ще 4 футболісти, які грали за обидві командиЛіга чемпіонів — 09:15 3477
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Наполі та ПСЖ розписали яскраву нічию в Лізі чемпіонівЛіга чемпіонів — 6 лист 2050
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Спорт, гламур і авторитет – топ-5 дружин зіркових футболістів Бундесліги, які впливають на їхню кар'єруНімеччина — 6 лист 1927
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