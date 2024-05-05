"1-й тайм, на мій погляд, непоганий був. Кілька непоганих виходів було в атаку. В принципі, був тиск на нас, але ми плюс-мінус встигали закривати зони, встигали добігати, блокувати удари. Думаю, наразі наш фізичний стан трошки не дозволяє грати агресивніше, вище без м'яча, і ми просто фізично не впоралися. Динамо пропонує швидкий футбол, особливо, коли є простір, саме це вони сьогодні отримали.

Феєрія киян у відеоогляді матчу Динамо – Колос – 5:0

Плюс такий гол на перших хвилинах 2-го тайму з рикошету – необов’язковий, скажемо так. Тому я думаю, що у нас просто банально фізичний стан трошки не відповідає для того, щоб грати агресивніше в таких іграх. Я кажу про "фізично", коли вище підійматися. Тобто, якщо грати від низького блоку, то це одна історія. Якщо ми намагалися зіграти трошки вище – так, воно дуже підсвітило наші проблемні місця. Це дало дуже багато їжі для роздумів. Саме для високого блоку фізично поки що ми не готові.

У мене плани грати агресивніше, грати більше з м’ячем, атакувати. Але в цьому футболі дуже потрібен баланс і дуже потрібні гарні фізичні кондиції. Тому що перемикатися на оборону, доганяти – це все-таки такі елементи, що якщо ти до них не готовий, то виходить так, як вийшло сьогодні. Найскладнішим було те, що потрібно було за короткий термін ознайомитися з тим, який у нас стан фізичний, на що ми взагалі здатні, як вибудовувати ігри. За цей тиждень ми знайомилися, скажемо так", – поділився Поздєєв у коментарі Football Hub.

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