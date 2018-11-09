"Вацко, краще коментуй, а не вчи тренерів працювати": Грозний висловився щодо розширення УПЛ до 16 команд

Головний тренер Арсенала-Київ В'ячеслав Грозний розповів про участь у робочій комісії при скороченні кількості учасників УПЛ до 12 команд та поділився власною думкою щодо нинішнього формату.

"Останнім часом в засобах масової інформації особисто проти мене розгорнулися атаки. Я розумію, звідки вони виходять. Вони йдуть з 2015 року, коли я працював у Говерлі і представляв її в робочій комісії, на якій було обговорено формат чемпіонату, починаючи з сезону 2016/17. Тоді я був практично єдиним, хто був проти, щоб штучним шляхом знижували Прем'єр-лігу до 12 команд.

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Я виступав публічно, пропонував формати чемпіонату. Це не подобалося. Я говорив, що ви не зробите єдиний телевізійний пул. Вони запевняли, що зроблять, але його немає до сьогоднішнього дня. І ось коли я про це говорю, людям не хочеться, щоб всі знали, що було насправді. Незаконно порушений спортивний принцип. Команди, які не вилетіли були викинуті і на догоду комусь було зроблено скорочення. Я не знаю кому. Залишили 12 команд, зробивши застереження, знову про це ніхто не говорить, що ми проведемо експериментально один сезон – сезон 2016/17 року. З сезону 2017/18 повинно було бути 14 клубів, а з сезону 2018/19 – 16 команд.

Ми граємо в нинішньому чемпіонаті і в ньому поки 12 учасників, так вони хочуть, щоб і в сезоні 2019/20 було 12 команд. Чому? У чому завинив Харків, Дніпро, Луцьк, київська Оболонь, які розраховували і будували свої програми на вихід в Прем'єр-лігу з 16-ма командами. Ви забираєте надію, як зробили це з ФК Полтава. Президент цього клубу Соболєв побудував відмінну базу, а потім кинув все і поїхав. Що ж ми робимо? Або приклад чернігівської Десни...

Гаразд, керівники клубу сказали, що ми на наступний рік увійдемо. Адже теж несправедливо у них забрали їх місце. Поки політична доцільність переважатиме, і поки певні люди буду віщати, що мовляв це ініціатива Грозного, як про це говорить Віктор Вацко, то я можу відповісти йому, що ти краще займайся коментуванням, а не розповідай, як тренер повинен працювати. Скажу Вацку, що я краще знаю, що мені робити! Я заслужений тренер України, два рази визнавався кращим тренером в країні і працював в топових командах.

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Якраз тренери повинні бути каталізатором всіх змін. Я читаю лекції тренерам і бачу, що їм ніде працювати. Ми повинні зробити все щоб було 16 клубів. Це важливо для наших українських тренерів.

Раджу всім уважно прочитати регламент, в якому на останній сторінці написано, що в сезоні 2019/20 повинно бути 16 команд. Якщо більшість клубів проголосують за цей формат, то буде саме стільки команд. Коли вісім за і чотири проти – це більшість чи ні? При чому тут Грозний? Підніміть регламент, який готувався, коли я працював у Грузії і Казахстані. Мене не було в Україні три роки. Звичайно, найлегше знайти крайнього, це і так зрозуміло.

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Мене не можна дорікати в тому, що тема 16 команд якось пов'язана з місцем, яке зараз займає в УПЛ Арсенал-Київ. Я про це говорив ще в 2015-му році, коли працював у Говерлі. Мати 16 клубів у Прем'єр-лізі – це ініціатива не тільки Грозного, але і всіх розсудливих людей! Не можна на догоду консерватизму український футбол рубати на корені", – цитує Грозного офіційний сайт Арсенала-Київ.