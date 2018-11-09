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Десна запустила флешмоб до дня української мови – 2 клуби УПЛ вже відреагували

17:31 713 Читать на русском
Десна запустила флешмоб до дня української мови – 2 клуби УПЛ вже відреагували
Десна / ФК Десна

Чернігівська Десна запустила цікавий флешмоб, присвячений дню української мови. Ініціативу підтримали Арсенал-Київ та Олімпік.

Десна запустила челендж "Читай рідною", присвячений дню української мови, що відзначається сьогодні, 9 листопада. Футболісти на камеру прочитали уривки віршів відомих вітчизняних поетів.

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Ініціативу чернігівського клубу вже підтримали Арсенал-Київ та донецький Олімпік.

У 15 турі УПЛ Десна вдома прийматиме аутсайдера дивізіону одеський Чорноморець.

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Теги
Арсенал-Київ Арсенал-Київ Олімпік Олімпік Десна Десна Відеоновини
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