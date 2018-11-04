Шевчук: На інші теми, крім футболу, я не хочу розмовляти

Наставник Олімпіка В'ячеслав Шевчук поділився враженнями від матчу 14 туру УПЛ з Карпатами.

"Програли дуже важливий матч, для нас зараз кожна гра вирішальна. До гри говорили, що у них ключові гравці – це Швед і Карраскаль. Вони дуже добре грають між лініями. Крайні захисники повинні були уважно з ними грати. Плюс ми грали в три опорних, вони повинні були допомагати робити блок. Не впоралися зі Шведом. У Карпат було три моменти, вони забили два голи.

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Ми очікували від них саме такої гри. У них є структура, добре організована команда. Нам було складно пройти їх оборону.

Ми програли сьогодні через індивідуальні помилки на фланзі. Не змогли закрити Шведа, який зробив два голи. В обороні ми стали набагато організованішими, поблизу наших воріт вже менше моментів, але є проблеми в атаці.

Ми повинні поліпшити якість гри, щоб можна було протистояти такій обороні. Попереду матч зі Львовом, він дуже важливий, як і попередній. Будемо готуватися серйозно, для нас кожен матч як останній і дуже важливий.

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Ми футболісти, спортсмени, повинні займатися футболом і спортом. Політики нехай займаються політикою. На інші теми, крім футболу, я не хочу розмовляти, і футболістів не варто чіпати. Кожен повинен займатися своєю справою і працювати в цьому напрямку", – цитує Шевчука офіційний сайт Олімпіка.

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