Львов – Олимпик и ещё два матча УПЛ. Анонс

В рамках 15-го тура УПЛ Львов принимает Олимпик, Десна сыграет с Черноморцем, а Арсенал-Киев – с Александрией. Анонс поединков читайте на Футбол 24.

Львов – Олимпик

10 ноября, 14:00, Львов, "Арена Львов"

Главный арбитр: Евгений Арановский (Киев)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Львов после двух подряд побед в УПЛ, одна из которых была над Динамо, поехал в Полтаву и там безапелляционно уступил Ворскле. Данная неудача серьёзно ударила по амбициям "горожан", которые вместо возможного пятого места с перспективой борьбы за четвёртое опустились сразу на восьмую строчку. Впрочем, далеко оторваться от преследователей всё равно бы не удалось – почти все они выиграли свои поединки и продолжили идти ноздря в ноздрю. Сейчас между шестой и десятой позициями всего три очка, поэтому последнюю путёвку в верхнюю половину таблицы займёт та команда, которая наберёт больше в матчах с прямыми конкурентами. Олимпик – один из таких претендентов, поэтому проигрывать львовяне просто не имеют права. Каждая осечка будет стоить слишком дорого.

Статистика противостояния Львова против Олимпика

Всего: 3 матча, 1 ничья, 2 победы Олимпика. Разница мячей – 1:9.

В Премьер-лиге: 1 матч (+0, =1, -0, 1:1)

Донецкий коллектив после увольнения Романа Санжара и назначения тандема Шевчук-Ротань больше светился в различных политических скандалах, чем на поле. Да, он достойно сражался с Динамо, Ворскле уступил из-за автогола и мяча-фантома, а с Карпатами выдал равный поединок, но за все эти заслуги очков не дают. Олимпик проиграл три из четырёх матчей под руководством нового тренера и пять из шести последних в УПЛ вообще, выиграв только у Черноморца – и то благодаря катастрофическому привозу защитника. Нельзя сказать, что футбол "олимпийцев" при этом ужасный или наоборот – нет, он мало отличается от футбола конкурентов. Возможно, именно эта посредственность и отталкивает от донецкого клуба победы, но сегодня всё это отступает на второй план. Если команда проигрывает Львову, то, вероятно, в дальнейшем смысла бороться за первую шестёрку не будет – а у Олимпика среди всех претендентов на неё и так наименьшее количество очков.

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Команды подходят к поединку практически в оптимальных составах. Донеччане не имеют ни травмированных, ни дисквалифицированных, оперируя полным набором исполнителей, а вот Львов не может рассчитывать на помощь Бруну Дуарте – в матче с Ворсклой он перебрал жёлтых карточек. Таким образом, два из трёх туров бразилец пропустил из-за дисквалификации. Лазарет "горожан" остаётся пустым.

"Изюминки" матча:

– С 16 сентября игроки Львова в текущем чемпионате больше одного гола за матч не забивают.

– Владимир Адамюк из Львова – единственный игрок в заявках обоих клубов, который выступает с начала чемпионата без замен

Ориентировочные составы на матч Львов – Олимпик

Львов: Бандура – Адамюк, Мартан, Парамонов, Путраш – Прыймак, Жонатан – Тейлор, Сабино, Западня – Бруно Аугусто.

Олимпик: Махновский – Зубейко, Гришко, Цимбалюк, Е. Пасич – Гай, Кольцов – Ксёнз, Политыло, Балашов – Дегтярёв

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Десна – Черноморец

10 ноября, 17:00, Чернигов, стадион им. Юрия Гагарина

Главный арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляцияна сайте "Футбол 24"

Десна в последних четырёх турах набрала неплохой ход, выиграв два матча против прямых конкурентов за первую шестёрку, оформив ничью с Александрией и едва не прибив Шахтер на выезде. Александр Рябоконь наконец смог найти баланс и заставить команду бежать – и она бежит, демонстрируя очень интересный атакующий футбол с немаленьким количеством голов. Это очень хорошо, ведь таких же перспективных и играющих команд вокруг черниговцев как минимум три – и все они претендуют на первую шестёрку. Минимальное расстояние между шестым и десятым местами заставляет каждую из них набирать очки, но черниговцам в этом туре повезло с соперником со дна турнирной таблицы. Провалить такой матч "северяне" просто не имеют права.

Статистика противостояния Десны против Черноморца

Всего: 3 матча, 3 победы Черноморца. Разница мячей – 1:7.

В Премьер-лиге: 1 матч (+0, =0, -1, 0:1)

Черноморец в последних турах окончательно деградировал. Да, последняя победа одесситов случилась аж в августе, а проигрывают они в течение восьми туров подряд, но очень долго команда не была мальчиками для битья. "Моряки" почти в каждом поединке боролись до последнего и часто были близки к суперкамбекам, но начало ноября перечёркивает все симпатии. Сначала подопечные Ангела Червенкова были уничтожены на своём поле Карпатами со счётом 0:5, а затем еще три сухих мяча без особого сопротивления добавила Заря – забил даже юный Майборода. Всё это накладывается на абсурдное поведение руководства, которое закрыло трибуны на последний матч. Что ж, чуда не произошло: собранная из резервистов команда, заявленная в УПЛ против желания самого Черноморца, ничего противопоставить соперникам не может. В Чернигов она едет в статусе аутсайдера.

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Кадровая ситуация Десны близка к идеальной. Единственной существенной потерей является Лука Коберидзе, который нарвался на дисквалификацию. Кроме того, под вопросом заходится участие в матче Александра Мостового, который пропускал предыдущий тур из-за рваной травмы. Черноморец подошел к поединку без потерь.

"Изюминки" матча:

– "Моряки" не побеждают в чемпионате с 17 августа уже 10 туров подряд (две ничьи, восемь поражений).

– Черноморец с 31 августа проигрывает в чемпионате на протяжении антирекордных для клуба восьми матчей

– 100-й матч в чемпионатах может провести вратарь Десны Евгений Паст

Ориентировочные составы на матч Десна – Черноморец

Десна: Паст – Д. Фаворов, Имереков, Гитченко, Люлька – Волков, Огиря – А. Фаворов, Хлёбас, Картушов – Безбородко.

Черноморец: Литовченко – Рыжук, Грачев, Остапенко, Трубочкин – Бабенко, Савченко – Чорний, Татарков, Мусолитин – Коваль

Прогноз "Футбол 24" – 3:0

Арсенал-Киев – Александрия

10 ноября, 19:30, Киев, стадион им. В. Лобановского

Главный арбитр: Анатолий Абдула (Харьков)

Телетрансляция на канале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Арсенал-Киев – один из тех клубов, о которых можно говорить или хорошо, или ничего, кроме правды. Хорошего в нём не так и мало: ряд неплохих исполнителей, тренер-эксперт по командам-лифтам, местами – даже неплохой футбол. Впрочем, всё это, как мёртвому припарки: киевляне идут на турнирном дне, не демонстрируют волевых качеств и закономерно находятся в списке на вылет. Вряд ли кто-то сомневается в таком финале "канониров", хотя всего одна победа позволит им обойти Черноморец и попробовать спастись через плей-офф. Учитывая, что недавно Арсенал-Киев каким-то чудом прибил Ворсклу, расклад не такой уж и нереальный; тем не менее, сегодня "каштанчики" будут в статусе явного аутсайдера.

Статистика противостояния Арсенала-Киев против Олесандрии

Всего: 11 матчей, 7 побед Арсенала-Киев, 2 ничьи, 2 победы Александрии. Разница мячей – 19:5.

В Премьер-лиге: 6 матчей (+1, =2, -3, 9:3)

Александрия пока демонстрирует свой лучший сезон в УПЛ, уверенно шагая к бронзовым медалям. Правда, после двух подряд ничьих – против Зари и Десны – огромный отрыв подопечных Шарана от Ворсклы сократился до трёх очков. Как метко подметил главный тренер "жёлто-чёрных", такое расстояние – это ничто, но, с другой стороны, должна же была команда когда-то и пробуксовку устроить. В конце концов, у киевского Динамо сейчас лишь на два очка больше, поэтому о каком-то кризисе бессмысленно – хотя ровность чемпионата не может не радовать. В любом случае, в матче против Арсенала-Киев Александрия выступает явным фаворитом, поэтому конкурентам надеяться на осечку в этом туре вряд ли стоит. "Жёлто-чёрные" должны продолжить идти на медаль.

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Арсенал-Киев в этом матче не может рассчитывать на помощь Сергея Гриня и Павла Ореховского, которые залечивают повреждения. Это единственные потери киевлян, в то время как Александрия осталась без своего капитана – Андрей Запорожан перебрал жёлтых карточек. Других проблем с кадрами оба коллектива не имеют.

"Изюминки" матча:

– "Канониры" удерживают два клубных домашних антирекорда, проигрывая в чемпионате четыре матча и пропуская на своем поле 20 матчей подряд.

– Беспроигрышный сериал Александрии в УПЛ длится пять матчей (три победы, две ничьи)

Ориентировочные составы на матч Арсенал-Киев – Александрия

Арсенал-Киев: Ситало – Насонов, Акакпо, Сагуткин, Дубинчак – Домбровский, Евтовски – Баланюк, Вакулко, Лола – Акулинин

Александрия: Панькив – Пашаев, Бондаренко, Шендрик, Цуриков – Банада, Гречишкин – Ковалец, Ситало, Полярус – Шастал