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Вболівальники Чорноморця планували зірвати матч проти Зорі

20:48 677 Читать на русском
Вболівальники Чорноморця планували зірвати матч проти Зорі
Вболівальники Чорноморця / Соцмережі

Стало відомо, чому матч Чорноморець – Зоря пройшов без глядачів.

Чорноморець володів інформацією, що їхні власні фанати планували зірвати домашній поєдинок 14 туру чемпіонату України проти Зорі, повідомляє Tribuna з посиланням на телеканал "Футбол 1".

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Саме з цієї причини клуб вирішив провести матч проти луганської команди при порожніх трибунах. Одеський клуб пояснив це тим, що правоохоронні органи не можуть надати гарантій безпеки при проведенні чергового поєдинку на стадіоні Чорноморець.

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Під час двох попередніх матчів за участю одеситів на домашній арені відбулися масові грубі порушення правил поведінки для глядачів.

Україна14 тур

Чорноморець - Зоря: Неділя 04 листопада 2018

Чорноморець
Матч завершено
0 : 3
Зоря
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Чорноморець Чорноморець Чорноморець - Зоря футбольні фанати
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