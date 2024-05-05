"Про сьогоднішній матч скажу, що ми грали майже чудово з огляду на всі футбольні аспекти. Я дуже задоволений нашим виступом – концентрацією, реалізацією тактичного плану. І я думаю, що всі футболісти грали дуже добре, чому я теж дуже цьому радий. Як я сказав і гравцям, єдине, на що можу скаржитися, але не роблю цього, так це на те, що ми повинні забивати більше голів. Але, добре, неможливо завжди завершувати всі атаки голами. Ми діяли активно, і я дуже задоволений цією грою.

Шахтар – Чорноморець – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Чи були два матчі проти Чорноморця схожими? У багатьох речах вони були схожі. Можливо, друга гра трохи відрізнялася, бо Чорноморець більше оборонявся. Але в інших поєдинках було чимало моментів один в один, вони справді намагаються так грати. Якщо ти даєш їм простір для дій, вони можуть переграти тебе в деяких моментах.

Тому я б також хотів похвалити Чорноморець: попри цей результат вони сьогодні показали, що хочуть і намагаються грати. Але ми дуже добре попрацювали, і через це з нами важко грати. Це цікавий досвід – три матчі з одним суперником протягом місяця, бо ти завжди намагаєшся знайти нові деталі, як обіграти певні моменти, знайти нові недоліки, новий простір. Мені це сподобалося", – наводить слова Пушіча офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, "гірники" завдяки голам Судакова, Сікана та Кевіна розгромили Чорноморець (3:0), зберігши відрив від Динамо в 4 очки.

Шахтар вдруге поспіль розгромив Чорноморець – "гірники" зберегли 4-очковий відрив від Динамо перед Класичним