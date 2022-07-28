За інформацією L’Équipe, Манчестер Сіті та Тоттенхем є головними претендентами на півзахисника Ліона – Лукаса Пакету. При цьому повідомляється, що у справі підписання 24-річного бразильця більше просунулись "містяни".

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"Шпори" намагалися підписати Пакету ще в січні, підготувавши 40 мільйонів євро, однак французи після продажу Бруну Гімараєша за 50 млн відмовились віддавати свою зірку. Влітку ж конкретних пропозицій поки що не було, однак було встановлено контакт з кількома клубами АПЛ. Двома з них були Арсенал і Ньюкасл, але вони не змогли переконати футболіста й вийшли з перемовин.

Сам Пакета заявив керівництву Ліона про бажання покинути клуб, який залишився без єврокубків. При цьому він відхилив пропозицію продовжити контракт з "ткачами". Термін його угоди з французами спливає влітку 2025 року. Повідомляється, що президент Жан-Мішель Ола на цьому продажу мріє побити рекорд клубу – поки що таким залишався відхід Тангі Ндомбеле за 60 млн.

Манчестер Сіті поки що найбільш близький до підписання Пакети, однак все залежить від ситуації з Бернарду Сілвою. Португалець роздумує над від'їздом з Англії, а його агент Жорже Мендеш вже шукає варіанти в Іспанії – зокрема, мова йде про Реал та Барселону. Якщо Бернарду таки піде, то "містяни" задумуються над підписанням Пакети. У випадку зі "шпорами" ситуація аналогічна – лондонцям необхідно продати Ндомбеле або Ло Чельсо. Останнього дуже хоче викупити Вільяреал.

В будь-якому випадку, сага з трансфером Пакети – це гра в довгу. Поки ж головний тренер Петер Бош збирається будувати свою гру навколо 24-річного бразильця.

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