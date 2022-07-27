"Я завжди впевнений, що ми досягнемо успіху. Хто б не прийшов до нас, вони завжди були чудові з самого початку.

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Але Зінченко, Стерлінг, Жезус, Ферна... Сумно бачити, як люди покидають нас, чи то вихід на пенсію чи бажання прийняти новий виклик. Це важко, тому що у нас так багато добрих друзів та спогадів на полі. Ми не забудемо їх.

Ви ніби не хочете, щоб це закінчувалося. Ви хочете продовження цих спогадів, але такий футбол. Завжди приходять нові люди, і це заслуга закулісного персоналу та людей, які беруть участь у комплектації. Потрібно, щоб у новачків був правильний характер, і тоді атмосфера в команді буде хорошою", – цитує Стоунза Goal.

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