Благодійний матч

Евертон – Динамо – 3:0

Голи: Калверт-Льюїн, 4, Макніл, 73, 78

Для Френка Лемпарда звітний поєдинок був останнім шансом перевірити свою команду в товариському матчі перед стартом сезону. Наставник "ірисок" не став мудрувати і випустив цілком бойовий склад. Натомість Мірча Луческу повністю змінив стартову одинадцятку. З перших хвилин вийшли хіба ті, хто проти Фенербахче виходив на заміну. Олександр Караваєв зайняв місце на фланзі нападу, отримавши своєрідну винагороду за переможний гол у ворота турків.

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Віталій Миколенко вивів свою нинішню команду з капітанською пов'язкою. На стартових хвилинах гравці Евертона намагалися активно загравати свого українського легіонера. Але загроза прийшла з іншого місця. Джеймс Тарковскі з меж центрального кола закинув у чужий штрафний. Там Олександр Сирота не був готовий до боротьби з Калвертом-Льюїном. Англієць відкрив рахунок вже у дебюті.

Поступово Динамо призвичаїлося до тиску і почало відтісняти суперника до його воріт. Бракувало лише вигадливості попереду. Найкращий момент у киян – це удар зі штрафного у виконанні Андрієвського. Пікфорд у красивому стрибку не дав м'ячу залетіти в дев'ятку воріт. У Евертона несподівано найнебезпечнішим гравцем першого тайму виявився Тарковскі. Центральний захисник своїми передачами з глибини кілька разів створював загрозу володінням Нещерета. З таким атакувальним потенціалом "іриски" мають всі шанси знову лишень боротися за виживання в АПЛ.

Goal! DCL gets on the end of Tarkowski's perfectly-weighted ball to give us an early lead.



1-0 https://t.co/2VsWpyRq02 pic.twitter.com/dfxy9OG3bG — Everton (@Everton) July 29, 2022

Про більшу частину другого тайму навіть говорити не варто. Нудно та безініціативно... Все змінила поява на полі Дуайта Макніла. Форвард лише вчора підписав контракт з Евертон, а сьогодні вийшов дебютувати. Феєрично дебютувати! Макніл оформив дубль. Спочатку розхитав Сироту і чітко пробив під стійку з лінії штрафного. Далі грамотно відкрився під подачу з флангу. Забарний просто спостерігав, як 22-річний англієць вдруге прошиває Бойка. Відповісти кияни так і спромоглися.

У компенсований час відбулася символічна вистава. У ворота Динамо призначили пенальті. Це зробили спеціально для Пола Стреттона. Уболівальник "ірисок" вийшов на поле і реалізував удар з 11-ти метрів. Денис Бойко, що очевидно, не заважав.

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