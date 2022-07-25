Юрген Клопп очікує напруженої боротьби за топ-4 АПЛ і не дуже вірить у можливість чемпіонства Ліверпуля.

Головний тренер Ліверпуля дав традиційний песимістичний коментар щодо очікувань на сезон. В чемпіонаті Англії німець очікує дуже великих проблем.

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"Головною метою завжди є вихід до Ліги чемпіонів. Це вже саме по собі складне завдання. Коли воно виконане, а до кінця сезону ще залишається час, то можна поборотися за чемпіонство – але здебільшого боротьба йде за місце у ЛЧ.

Боже, битва за чемпіонство буде вражаючою! Це Прем'єр-ліга. Не уявляю, хто братиме в ній участь. Схоже, що знову виграє Манчестер Сіті. Якби ми не перемогли у 2020-му, то у "містян" було б аж 5-6 титулів поспіль. Шалене досягнення для цієї країни.

Але наша мета – провести сезон якнайкраще. Чого вдасться досягти? Подивимося. Чекаю з нетерпінням", – заявив Юрген Клопп в інтерв'ю Sky Sports

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