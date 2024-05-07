Захисник Борнмута Ілля Забарний може отримати солідне визнання у клубі.

Борнмут у твіттері запустив голосування щодо найкращого гравця команди у сезоні 2023/24.

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Проголосувати можна за будь-якого футболіста "вишень", зокрема, і за Іллю Забарного. Додамо, що українця визнали найкращим гравцем Борнмута у квітні.

Зауважимо, що Ілля провів за "вишень" 40 матчів у цьому сезоні в усіх змаганнях, записавши до свого активу 1 гол.

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