Забарний претендує на звання гравця сезону Борнмута
Борнмут у твіттері запустив голосування щодо найкращого гравця команди у сезоні 2023/24.
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Проголосувати можна за будь-якого футболіста "вишень", зокрема, і за Іллю Забарного. Додамо, що українця визнали найкращим гравцем Борнмута у квітні.
Зауважимо, що Ілля провів за "вишень" 40 матчів у цьому сезоні в усіх змаганнях, записавши до свого активу 1 гол.
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