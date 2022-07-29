Український універсал пригадав свої найпам'ятніші поєдинки в команді Хосепа Гвардіоли, з якої тиждень тому перейшов у лондонський Арсенал.

"Найкращий мій матч за Манчестер Сіті? Було кілька таких, які в мене зараз у голові. Це гра з Челсі (6:0, два асисти українця – прим.), ПСЖ вдома (2:0, матч-відповідь півфіналу ЛЧ 2020/21 – прим.), а також домашня гра з Реалом в Лізі чемпіонів (4:3 у першому півфіналі сезону 2021/22 – прим.).

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Теж дуже якісна за сценарієм. Всі футболісти і вболівальники кайфанули. На жаль, не той результат, якого ми хотіли, але за сценарієм гри дуже цікаво", – розповів Зінченко на YouTube-каналі Влада Седан.

Нагадаємо, 25-річний українець після 6-ти сезонів у Ман Сіті (з перервою на рік у ПСВ) підписав контракт із Арсеналом. У футболці "містян" Зінченко 4 рази виграв АПЛ та дійшов до фіналу Ліги чемпіонів. "Каноніри" заплатили за українця 30 млн фунтів.

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