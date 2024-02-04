Нападник збірної України Артем Довбик під час матчу Жирона – Реал Сосьєдад (0:0) дізнався про себе багато нового.

Роль Артема Довбика у нинішній Жироні без перебільшення ключова і надважлива. Напередодні його команда у матчі 23-го туру Ла Ліги розійшлась миром з Реал Сосьєдадом (0:0). Українець не потрапив у заявку каталонців, чим неабияк налякав вболівальників "біло-червоних".

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Наставник команди Мічел Санчес повідомив, що Довбик відчув дискомфорт на тренуванні, і тренерський штаб вирішив поберегти свого лідера. Іспанські ЗМІ одразу ж увімкнули фантазію на максимум, наперебій ставлячи діагноз футболісту. Дехто навіть поспішив відправити гравця в лазарет до кінця чемпіонату, заявивши, що у поточному сезоні українець більше не зіграє.

Реакція Довбика на прочитане у пресі була більш ніж красномовною. На своїй сторінці у соціальній мережі Instagram він виклав фото з трансляції, на якому з величезним подивуванням дивиться у телефон. "Коли прочитав "свіжу" пресу", – підписав світлину Артем.

Після матчу українець зізнався, що дійсно зазнав ушкодження, але закликав не вірити тому, що пишуть ЗМІ, а тренер Жирони заявив, що травма українця зовсім незначна і "якби матч був у вівторок, то він міг би зіграти".

Нагадаємо, у поточному сезоні Довбик провів за Жирону 24 поєдинки у всіх турнірах, в яких забив 15 голів і віддав 7 асистів.

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