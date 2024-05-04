"Щоб дати оцінку, треба почекати, тому що ми ще не чемпіони, але поки що це було видовищно, з великою послідовністю, майже без помилок. Перевага, яку ми маємо за очками, цілком заслужена.

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Очевидно, це стримана радість від перемоги над Кадісом, тому що найважливіший матч сезону (з Баварією) також дуже близький, але ми повинні бути щасливі. До таких ігор важко готуватися, тому що у тебе в голові середа, а менш постійні гравці грають на 100%. Наберімося терпіння, почекаймо, тому що в середу ми повинні відновитися, і цей день дуже близький.

Куртуа повернувся, йому потрібні хвилини, і в цих іграх я буду ставити його, як і Мілітао, якому, як ви бачите, все ще чогось не вистачає, але він прогресує і вже краще, ніж тиждень тому. Мало-помалу. Дуже радію, що Тібо повернувся. Він дуже важлива фігура для цієї команди, хоча Лунін провів вражаючий сезон, і це велика заслуга Андрія. Але Куртуа повернувся дуже добре і був вирішальним у тому виході віч-на-віч. Видно, що у нього все добре", – цитує Анчелотті AS.

Нагадаємо, що Реал на цю мить випереджає Барселону на 14 балів. Якщо "кулес" не зможуть перемогти Жирону, то мадридці офіційно здобудуть титул чемпіона Іспанії.

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