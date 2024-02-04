Українець пропустив матч проти Реал Сосьєдада через травму коліна. Видання Mundo Deportivo налякало новиною, що Довбик може вилетіти до кінця нинішнього сезону. Сам Артем припустив, що пропустить не більше місяця. Мічел ще більше вірить у силу організму підопічного.

Довбик особисто прокоментував чутки про важку травму і ризик вилетіти до кінця сезону

"Травма Довбика зовсім незначна. Якби матч був у вівторок, то він міг би зіграти", – приголомшив головний тренер Жирони.

Наступний матч для каталонців суперважливий – виїзд до Реала 10 лютого. "Вершкові" можуть відірватися на 4 очки, якщо сьогодні здолають Атлетіко в дербі.

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