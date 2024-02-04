Нападающий сборной Украины Артем Довбик во время матча Жирона – Реал Сосьедад (0:0) узнал о себе много нового.

Роль Артема Довбика в нынешней Жироне без преувеличения ключевая и сверхважная. Накануне его команда в матче 23-го тура Ла Лиги разошлась миром с Реал Сосьедадом (0:0). Украинец не попал в заявку каталонцев, чем изрядно напугал болельщиков "бело-красных".

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Наставник команды Мичел Санчес сообщил, что Довбик почувствовал дискомфорт на тренировке, и тренерский штаб решил поберечь своего лидера. Испанские СМИ сразу же включили фантазию на максимум, наперебой ставя диагноз футболисту. Некоторые даже поспешили отправить игрока в лазарет до конца чемпионата, заявив, что в текущем сезоне украинец больше не сыграет.

Реакция Довбика на прочитанное в прессе была более чем красноречивой. На своей странице в социальной сети Instagram он выложил фото с трансляции, на котором с огромным удивлением смотрит в телефон. "Когда прочитал "свежую" прессу", – подписал фотографию Артем.

После матча украинец признался, что действительно получил повреждение, но призвал не верить тому, что пишут СМИ, а тренер Жироны заявил, что травма украинца совсем незначительная и "если бы матч был во вторник, то он мог бы сыграть".

Напомним, в текущем сезоне Довбик провел за Жирону 24 поединка во всех турнирах, в которых забил 15 голов и отдал 7 ассистов.

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