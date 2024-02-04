Жирона та Реал Сосьєдад в рамках 23-го туру Ла Ліги 2023/24 сильнішого не визначили (0:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Без Довбика, але з Циганковим

Мадридський Реал зіграв свій перенесений матч з Хетафе, виграв і обійшов Жирону в турнірній таблиці. Вкотре. Втім, відрив у "вершкових" залишався невеликим (всього 2 очки), тож каталонський клуб міг знову повернутись на вершину – принаймні, на добу. Для цього необхідно було перемогти Реал Сосьєдад.

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Барса, до речі, наблизилась на відстань 5 залікових балів, тож осічка була неприпустимою для підопічних Мічела. Взагалі, з нинішнім календарем уникнути втрати очок навряд чи вдасться – але чим менше Жирона оступатиметься, тим більше шансів на ЛЧ у неї залишиться. Ну а в боротьбі за золото треба виграти майже всі матчі.

Для цього потрібно виставляти у склад всіх лідерів – втім, перед зустріччю із Сосьєдадом спільноту сколихнула тривожна новина. Довбик випав із заявки, а Mundo Deportivo заявляє про можливі проблеми з меніском. Мічел і сам Артем прокоментували ситуацію так, ніби не все так страшно, але насправді стан українця став ще більш незрозумілим.

На щастя, із Циганковим проблем немає. Віктор вийшов у старті.

Жирона втрачала моменти, Реал Сосьєдад – футболістів, а судді – пильність

Перший тайм виявився не дуже багатим на моменти. Більшість з них створила каталонська команда. Ще на 22-й хвилині рахунок міг відкривати Циганков, який пробив зі штрафного під ближню стійку – Реміро врятував.

Подальший кутовий завершився розіграшем, у завершенні якого стріляв Алейш Гарсія. Центрхав потужно вистрілив низом з лінії карного майданчика, однак Реміро врятував і тут!

Ну а на 24-й хвилині Жирона забила гол. Його створив Савіньйо, який підхопив м'яч, продерся крізь Арамбуру й Мендеса, обігрався з Порту в штрафному й виконав навіс з межі поля. Шикарна закидушка пішла на дальню стійку – Еррера замкнув головою, однак взяття воріт скасували!

Після двох хвилин перегляду відеоповтору судді вирішили, що Савіньйо опинився у офсайді ще за 30 секунд до моменту, в момент передачі на хід (після якої сталося декілька кросів). Втім, там стався зміна володіння, адже гравці Сосьєдада торкнулись до м'яча. Відповідно, положення поза грою у тій ситуації розглядати на мали.

"Чурі-урдін" відповіли своїм голом з офсайду. По ньому питань не було – Андре Сілва у момент пострілу Оярсабаля на 31-й хвилині перебував у положенні поза грою, тож його вдале добивання втратило сенс.

Крім цього епізоду, в активі Сосьєдада можна занести провальну контратаку 2-в-1 та простріл Галана, який пролетів повз дальню стійку (на замикання ніхто не встиг). Загалом, Жирона була гострішою, однак відпочивати команди відправились за нулів на табло.

Сосьєдад, окрім нефарту з моментами, страждав від травм. Ще на початку зустрічі зламався Одріосола, коліно якого вигнулося у неприродному положенні. На старті ж другого тайму у Беккера поїхала нога – він одразу попросив заміну.

Жирона швидко здулася й ледь не згоріла, але могла перемогти

Ще за 15 хвилин до перерви стало помітно, що Жирона втратила ініціативу. По перерві ж підопічні Мічела взагалі розчарували – у основний час другого тайму команда створила лишень один небезпечний момент! Він стався аж на 84-й хвилині внаслідок обіграшу Савіньйо з Еррерою. Янхель вривався на правий край штрафного й бив у ближній, однак Реміро врятував Сосьєдад!

Не можна сказати, що колектив Іманола Альгуасіла прямо таки домінував на Монтіліві, але вирівнятись за гострими епізодами баски змогли. Зокрема, вже на 50-й хвилині відкривати рахунок міг Беккер, який втік від Блінда й вирвався на рандеву з Гассанігою. Шеральдо вирішив пробивати під праву стійку, але поцілив у зовнішній бік сітки – і саме в цьому епізоді він травмувався.

На 68-й же Барренечеа видряпав м'яч у Коуту, після чого наважився на удар з нульового кута. М'яч рикошетом перелетів голкіпера, але впав на сітку зверху. Ще за чотири хвилини він розігнав атаку, віддавши пас Галану під навіс – подачу вибили, але на підбиранні опинився Мендес. Браїс бахнув метрів з 11-ти під поперечку – Гассаніга врятував!

В цілому, по перерві Сосьєдад перестріляв Жирону (8:4 за ударами), хоча перевага за очікуваними голами виявилась не такою вже й великою (0,4 vs 0,17). І, все ж, на останніх секундах каталонці ледь не оформили фірмову перемогу – Коуту відібрав м'яч у Берренечеа увійшов до карного майданчика і виконав простріл на Валері (той замінив Циганкова). На жаль, його удар взяв Реміро.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию. Жирона набрала 56 очок, не зумівши повернутись на першу сходинку. Реал випереджає підопічних Мічела на один заліковий бал, однак завтра мадридці можуть наростити відрив.

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