"Довбик травмував коліно під час одного з тренувань команди. Перші тести підтвердили травму меніска колінного суглоба. Згідно з початковими прогнозами травма здалася серйозною і прогнозувався виліт гравця до кінця сезону + потенційний пропуск старту Євро.

Довбик особисто прокоментував чутки про важку травму і ризик вилетіти до кінця сезону

Нагадаю, щодо травм меніска виділяють 3 ступені ушкодження:

– 1 ступінь – легкий надрив, консервативне лікування (від декількох тижнів до 2 місяців).

– 2 ступінь – може бути і консервативне і оперативне лікування.

– 3 ступінь – завжди операція (якщо частину чи повний меніск видаляють, то відновлення триває близько 1-2 місяців. Якщо ж меніск зшивають, то воно може розтягнутися до 3-4 місяців).

Так чи інакше травма меніска – це серйозна проблема. Чекаємо більше подробиць і тримаємо кулаки за Артема, щоб все обійшлося", – написав Бабелюк у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, Довбик не потрапив у заявку на матч 23-го туру Ла Ліги проти Реал Сосьєдада, чим неабияк налякав вболівальників. Згодом з'явились чутки про травму коліна українця і можливий виліт до кінця сезону. Артем поспішив заспокоїти всіх, зазначивши, що дійсно зазнав ушкодження меніска, але не планує засиджуватисьв лазареті.

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