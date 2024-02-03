Жирона може залишитися без свого найкращого бомбардира Артема Довбика на тривалий час.

Український форвард не потрапив до основного складу на матч 23-го туру чемпіонату Іспаніїї проти Реала Сосьєдада. Прес-служба Жирони повідомила, що в Артема Довбика проблеми зі здоров'ям.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, українець травмував коліно на тренуванні напередодні гри. Перші оцінки пошкодження були невтішними, вказуючи на проблеми з меніском. Якщо тести підтвердять діагноз, то Артем Довбик пропустить решту сезону.

Нагадаємо, що український нападник приєднався до Жирони влітку 2023 року. Довбик зіграв у 24 матчах за каталонську команду у всіх турнірах, забивши 14 голів та віддавши 7 асистів. Артем – найкращий бомбардир Жирони та один з найрезультативніших гравців Ла Ліги.

Варто зауважити, що Довбик є основним гравцем збірної України, яка в березні зіграє в плей-офф за вихід на Євро-2024 проти Боснії та Герцеговини. Якщо серйозність травми підтвердять, то Артем не зможе допомогти команді Сергія Реброва поборотися за путівку на чемпіонат Європи.

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