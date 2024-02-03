Тренер Жирони пояснив відсутність Довбика – в українця підозрюють серйозну травму
Головний тренер Жирони Мічел висловився щодо травми Артема Довбика.
"Довбик відчуває певний дискомфорт з учорашнього дня. Він погано почувався, і ми дали йому відпочинок, щоб він повернувся якнайшвидше.
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Реал – команда, яка найкраще пресингує в спринтах, і Артем є важливим гравцем у цих дуелях. Ми шукали рішення", – цитує Мічела Marca.
Нагадаємо, що Артем Довбик пропускає матч проти Реал Сосьєдада через травму. Іспанські ЗМІ повідомили, що в українця проблеми з меніском. Якщо діагноз підтвердиться, то Артем ризикує пропустити решту сезону.
Довбик зіграв за Жирону у 24 матчах у всіх турнірах, забивши 14 голів та віддавши 7 асистів.
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