Динамо на виїзді легко перемогло Карпати

Два несподівані голи наприкінці першого тайму принесли Динамо перемогу над Карпатами в матчі 1-го туру УПЛ.

Матч розпочався у невисокому темпі, але з великою кількістю позиційної та фізичної боротьби. Суттєвої переваги жодній з команд захопити не вдавалося – і Карпати, і Динамо катали м'яч та багато працювали через фланги, але без загострення. Втім, киянам на старті зустрічі й не треба було щось створювати, адже господарі самі забезпечували "біло-синіх" моментами.

Зокрема, на 6-й хвилині по-дитячому обрізався на фланзі перед власним штрафним Ді Франко. Караваєв перехопив м'яч, одразу пройшов до воріт і вистрілив вище! За п'ять хвилин на протилежному фланзі дуже легко дав себе хитнути Ковтун – Буяльський одразу ж подав у штрафний, Бєсєдін замкнув ударом з кількох метрів, однак врятував Підківка! Щоправда, на 22-й Роман ледь не поховав львів'ян, не дострибнувши до подачі з кутового – Кендзьора пробив у порожні ворота, однак влучив у Мартінса.

При цьому не можна сказати, що "леви" грали погано. Вони класно вилітали у контратаки, садили захисників суперника на картки, зароблялі непогані штрафні, а на 29-й хвилині навіть претендували на пенальті після скидки Вакуленка та влучання м'яча у Кендзьору – гри рукою, схоже не було, але господарі вимагали "точку". Загалом же, перший тайм виглядав доволі рівно, а друга його половина навіть була нудною.

Все йшло до "нулів" та перерви, але далася взнаки дещо вища активність Динамо. На 42-й хвилині вони вийшли вперед завдяки відвертому нефарту Ковтуна: Кендзьора прорвався правим флангом та прострілив у штрафний, а м'яч рикошетом від Олексія влетів у порожні ворота – 0:1. Практично одразу "біло-сині" добили Карпати: у компенсований до першого тайму час за фол Гуцуляка проти Гармаша було призначене пенальті, яке впевнено реалізував Бєсєдін – 0:2! Неймовірно прикрий провал.

Одразу по перерві Хацкевич зняв Вербіча, випустивши замість нього Де Пену. Уругваєць одразу увімкнувся в гру й опинився в центрі двох якісних гольових епізодів – перший з них стався вже на 47-й хвилині після прострілу з правого флангу під удар Карлосу. В останній момент м'яч з ноги нападника зняв Вербний, однак вже за хвилину після скидки Караваєва по воротах Карпат метрів з 13-ти вистрілив Гармаш – поруч зі стійкою! На 49-й Де Пена розігнав класну контратаку й відпасував під удар все тому ж Гармашу, але Денис з дальшої дистанції пробив занадто високо. Здавалося, що "левів" зараз приборкають.

Втім, Карпатам вдалося вирівняти хід зустрічі. На 50-х хвилинах вони провели кілька непоганих випадів і двічі пробили по воротах з-за меж штрафного – це Ді Франко та Гуцуляк приклалися до м'яча. В обох випадках вийшло нескладно для Бойка. Динамо оцінило прогрес у грі суперника, ставши збивати темп довгими перепасовками та дрібними фолами. Як наслідок, на протягом 60-70-х хвилинах згадати було взагалі нічого. Найголовнішою подією в цей період став вихід Віктора Циганкова, який починав матч на лавці.

Під завершення другого тайму атака Карпат, не дивлячись на серію замін, повністю розклеїлась. Динамо ж почало розривати суперника, караючи за найдрібніші помилки. Особливо круто виглядали Бєсєдін та Циганков: на 81-й хвилині Артем класно зачепився за м'яч перед штрафним та скинув його під удар Сидорчуку (вийшло слабко), а на 85-й нападник у підкаті перехопив поперечний пас і одразу віддав передачу на Циганкова. Віктор на швидкості прорвався до лінії карного майданчика та вистрілив у напрямі лівої дев'ятки – над поперечкою! Крім того, капітану киян вдалося кілька разів непогано пробігтися по флангу.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену, але дещо курйозну перемогу київського Динамо. Заглядати в таблицю після першого туру особливого сенсу немає, але чисто номінально "біло-сині" піднялися на другу позицію, йдучи одразу за Шахтарем при рівності очок (по три). Карпати впали на передостаннє місце.