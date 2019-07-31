Динамо на выезде легко победило Карпаты

Два неожиданных гола в конце первого тайма принесли Динамо победу над Карпатами в матче 1-го тура УПЛ.

Матч начался в невысоком темпе, но с большим количеством позиционной и физической борьбы. Существенного преимущества ни одной из команд захватить не удавалось – и Карпаты, и Динамо катали мяч и много работали через фланги, но без обострения. Впрочем, киевлянам на старте встречи и не надо было что-то создавать, ведь хозяева сами обеспечивали "бело-синих" моментами.

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В частности, на 6-й минуте по-детски обрезался на фланге перед собственной штрафной Ди Франко. Караваев перехватил мяч, сразу же прошел к воротам и выстрелил выше! Через пять минут на противоположном фланге очень легко дал себя качнуть Ковтун – Буяльский сразу же подал в штрафную, Беседин замкнул ударом с нескольких метров, однако спас Пидкивка! Правда, на 22-й он едва не похоронил львовян, не допрыгнув до подачи с углового – Кендзера пробил в пустые ворота, но попал в Мартинса.

При этом нельзя сказать, что "львы" играли плохо. Они добротно вылетали в контратаки, сажали защитников соперника на карточки, зарабатывали неплохие штрафные, а на 29-й минуте даже претендовали на пенальти после скидки Вакуленко и попадание мяча в Кендзёру – игры рукой, похоже, не было, но хозяева требовали "точку". В целом же, первый тайм выглядел довольно ровно, а вторая его половина даже была скучной.

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Все шло к "нулям" и перерыву, но сказалась несколько более высокая активность Динамо. На 42-й минуте они вышли вперёд благодаря откровенному нефарту Ковтуна: Кендзёра прорвался по правому флангу и прострелил в штрафную, а мяч рикошетом от Алексея влетел в пустые ворота – 0:1. Практически сразу же "бело-синие" добили Карпаты: в компенсированное к первому тайму время за фол Гуцуляка против Гармаша был назначен пенальти, который уверенно реализовал Беседин – 0: 2! Невероятно досадный провал.

Сразу после перерыва Хацкевич снял Вербича, выпустив вместо него де Пену. Уругваец сразу же включился в игру и оказался в центре двух качественных голевых эпизодов – первый из них произошел уже на 47-й минуте после прострела с правого фланга под удар Карлосу. В последний момент мяч с ноги нападающего снял Вербный, однако уже через минуту после скидки Караваева по воротам Карпат метров с 13-ти выстрелил Гармаш – рядом со штангой! На 49-й де Пена разогнал классную контратаку и отпасовал под удар всё тому же Гармашу, но Денис с более дальней дистанции пробил слишком высоко. Казалось, что "львов" сейчас укротят.

Впрочем, Карпатам удалось выровнять ход встречи. На 50-х минутах они провели несколько неплохих выпадов и дважды пробили по воротам из-за пределов штрафной – это Ди Франко и Гуцуляк приложились к мячу. В обоих случаях получилось несложно для Бойко. Динамо оценило прогресс в игре соперника, став сбивать темп длинными перепасовками и мелкими фолами. Как следствие, в течение 60-70-х минут вспомнить было вообще ничего. Самым главным событием в этот период стал выход Виктора Цыганкова, который начинал матч на скамейке.

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Под конец второго тайма атака Карпат, несмотря на серию замен, полностью расклеилась. Динамо же начало разрывать соперника, наказывая за мельчайшие ошибки. Особенно круто выглядели Беседин и Цыганков: на 81-й минуте Артём классно зацепился за мяч перед штрафной и сбросил его под удар Сидорчуку (получилось слабо), а на 85-й нападающий в подкате перехватил поперечный пас и сразу отдал передачу на Цыганкова. Виктор на скорости прорвался к линии штрафной и выстрелил в направлении левой девятки – над перекладиной! Кроме того, капитану киевлян удалось несколько раз неплохо пробежаться по флангу.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную, но несколько курьёзную победу киевского Динамо. Заглядывать в таблицу после первого тура особого смысла нет, но всё же "бело-синие" поднялись на вторую позицию, идя сразу за Шахтером при равенстве очков (по три). Карпаты упали на предпоследнее место.

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