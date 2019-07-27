УПЛ – на старті: Пятов переслідує СаШо, абсолютний рекорд провінціалів із Колоса, а Маркевич може не хвилюватися

Український елітний дивізіон готовий написати 29-ту сторінку своєї історії. "Футбол 24" сформував для 12-ти клубів, їхніх гравців та тренерів чітку точку відліку.

У неділю, 28 липня, матчем Ворскла – Зоря розпочнеться 29-й за ліком чемпіонат України. У 28 попередніх сезонах золоті медалі першості вигравали всього три клуби. Динамо – 15 разів, Шахтар – 12, Таврія – 1. Причому сімферопольський клуб став першим чемпіоном України – у швидкоплинному сезоні навесні 1992 року.

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Тоді, до речі, у Вищій лізі грали 20 клубів – це найбільша кількість учасників в елітному дивізіоні. Ще три рази ми мали по 18 клубів (1993/94 – 1995/96). Переважну більшість чемпіонатів у Вищій лізі виступало 16 команд, у сезонах-2000/01 та 2001/02 відбувався експеримент (14 клубів). До 14 клубів довелося повернутися вже останнім часом вимушено – в сезоні-2014/15. У тому сезоні, до речі, один матч так і не дограли (між Чорноморцем та Металістом). Вирішили не догравати, так одесити та харків’яни і завершили чемпіонат, маючи по 25 матчів, а не по 26, як усі.

А останні три сезони у Прем’єр-лізі (нагадаємо, що вона замінила Вищу лігу влітку 2008 року) проводилися за двоетапною системою за участі 12-ти клубів. Стільки ж буде і в сезоні, що розпочнеться 28 липня. За такої системи клуби проводять навіть більше матчів, ніж за звичної схеми із 16-ма клубами — 32 проти 30.

У сезоні-2019/20 в елітному дивізіоні дебютуватимуть 39-й та 40-й за ліком клуби – СК Дніпро-1 та Колос із Ковалівки. Ковалівці належатиме новий рекорд чемпіонату України – найменший населений пункт, представлений в еліті. Населення цього села в Київській області – близько 1600 осіб. Раніше рекорд належав Шепетівці, населення якої за останніми даними – 41599 осіб. Трохи більше – в Охтирці (48509 осіб).

Колос прорвався в УПЛ

Ковалівка – другий представник Київської області в топ-дивізіоні чемпіонату України після Борисполя і 11-й населений пункт, який не є адміністративним центром області або автономної республіки. Серед цих "провінціалів" лідером за кількістю сезонів у Вищій та Прем’єр-лізі є Кривий Ріг – 21. Новий чемпіонат стане 20-м за ліком для Маріуполя, 8-м для Олександрії. Клуби ще семи міст зіграли в еліті менше часу і наразі там не представлені: Кременчук – 6, Алчевськ, Кам’янське, Шепетівка – по 3, Бориспіль, Охтирка, Севастополь – по 2. Так, Севастополь є містом з особливим статусом, але адміністративним центром Криму залишається Сімферополь.

Щодо СК Дніпро-1, то його не можна вважати прямим нащадком Дніпра, оскільки вони грали паралельно у Другій лізі позаминулого сезону. А в минулому сезоні, коли СК Дніпро-1 впевнено прямував до УПЛ, Дніпро грав у Аматорському чемпіонаті України. Це не схоже на давню історію з луцькою Волинню (там теж свого часу існувала команда СК Волинь-1, але вона дійсно була наступником Волині, а потім повернула собі основну назву). Отже, СК Дніпро-1 – дебютант.

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Всі 29 чемпіонатів України серед еліти провели лише Динамо та Шахтар. У великій турнірній таблиці за всі роки кияни посідають перше місце (610 перемог та 140 нічиїх у 830 матчах), "гірники" – друге (577 перемог та 143 нічиїх у 830 матчах). У новому чемпіонаті Динамо повинне забити 1800-й гол (наразі – 1779), Шахтар – забити 1700-й (1674) та пропустити 600-й (598).

Для Карпат цей сезон стане 27-м за рахунком у ВЛ та УПЛ. За кількістю сезонів львів’яни обійдуть Дніпро (26), а от за кількістю перемог (253 проти 379) – ні. Для Ворскли цей сезон стане 24-м в еліті. Стільки ж провели Чорноморець та запорізький Металург, але вони наразі не в топ-дивізіоні.

Зате у топ-10 аксакалів чемпіонату України увійде Маріуполь – він проведе 20-й сезон (стільки ж у Металіста). Точніше, маріупольці з харків’янами поділять 10-11 місця в рейтингу. Впритул до цієї компанії наблизилася Зоря (19-й сезон).

Між цією шісткою (Динамо, Шахтар, Карпати, Ворскла, Маріуполь та Зоря) і другою половиною учасників сезону 2019/20 – справжня прірва. Олександрія проведе 8-й сезон, Олімпік – 6-й, Львів – 3-й, Десна – 2-й, СК Дніпро-1 та Колос – 1-й. Наша Прем’єр-ліга проходить дуже важкий період оновлення, але кожна криза – це нові можливості, нові підходи, нова мотивація. Головне – правильно використати ці шанси.

Оновлення відбувається і в тренерському корпусі. У цьому сезоні ми не побачимо біля керма команд УПЛ хоча б одного представника із топ-15 рейтингу тренерів за кількістю проведених матчів. Очолює його Мирон Маркевич (624), до провідної трійки також входять Микола Павлов (548) та Мірча Луческу (356).

Володимир Шаран – найдосвідченіший серед чинних тренерів УПЛ

У минулому сезоні працювали В’ячеслав Грозний (Арсенал, 224) та Юрій Вернидуб (Зоря, 219), які посідають 9-е та 10-e місця відповідно. На 16-ій сходинці зупинився Василь Сачко (Ворскла, 167). І наразі лідер серед тренерів УПЛ за кількістю матчів в еліті – Володимир Шаран (Олександрія, 160). Він – на 17-ій сходинці рейтингу.

Серед футболістів – така ж ситуація. Кадри міняються надто швидко – особливо на фоні певної стабільності 2000-13 років. У минулому сезоні в УПЛ виступав В’ячеслав Чечер, який зіграв 4 матчі за Зорю і довів загальну кількість ігор в чемпіонаті України до 410. Він залишився на третьому місці серед гвардійців за всю історію і, судячи з усього, це вже остаточно. Хоча до Олега Шелаєва (412) відстань невелика.

А лідер не міняється вже кілька років – Олександр Шовковський (426). Хто зможе його посунути з першої сходинки, сказати дуже важко, адже на даний момент в УПЛ чинний лідер за кількістю ігор в еліті – Андрій Пятов (Шахтар, 309). Йому потрібно ще як мінімум чотири сезони, аби розраховувати на рекорд Шовковського. Теоретично до 39 років Пятов цілком може грати (і навіть більше). Подивимось, як воно буде на практиці.

Шовковський і Пятов: заочна конкуренція

Немає нічого дивного і в тому, що тотальне оновлення відбувається і серед найкращих бомбардирів. Ті, хто дійсно вміють це добре робити, або грають за Динамо та Шахтар, або за кордоном. Щоправда, в минулому сезоні ми мали один цікавий виняток з цього правила – Олександра Ковпака. Форвард, якому в лютому виповнилося 36 років, розпочав сезон у Десні (79 хвилин, жодного гола), а продовжив у Арсеналі (563 хвилини, 3 голи). І це дозволило піднятися в історичному рейтингу бомбардирів чемпіонату України на один щабель вгору. У нього 77 голів – стільки ж у Валентина Полтавця та Луїса Адріано, вони втрьох ділять 15-17 сходинки.

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У новому сезоні Ковпака серед еліти ми, ймовірно, не побачимо, тому найкращим чинним бомбардиром УПЛ стане Жуніор Мораєс, який в минулому сезоні став найкращим снайпером (19 голів). Всього він забив 75 голів у Прем’єр-лізі, стільки ж у Сергія Закарлюки, це 18-19 місця рейтингу. А другий серед чинних бомбардирів УПЛ – ще один представник Шахтаря – Марлос (51). Це далеченько від топ-списку, 41-42 місце в рейтингу. Решта ж голеадорів перебувають ще нижче.

Нагадаємо, що найкращий бомбардир чемпіонату України за всі роки – Максим Шацьких (124 голи). Нещодавно йому передав "привіт" агент нападника Владислава Супряги, якого Шацьких, тренер Динамо, раніше піддав критиці. А Супряга в спарингу СК Дніпро-1 з Ворсклою оформив хет-трик...

Андрій Кудирко, спеціально для Футбол 24

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