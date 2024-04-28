Довбик вийшов у стартовому складі Жирони на гру з Лас-Пальмасом та відзначився забитим голом, реалізувавши пенальті. Проте, Артем отримав одні з найнижчих оцінок, зокрема, за нереалізований пенальті та за ще один незабитий момент.

Так Довбик наблизився до трофея Пічічі, забивши вже 19-й гол у Ла Лізі та закріпившись на вершині бомбардирських перегонів. Циганков повернувся після пошкодження, але виступ вийшов відверто невдалим, а українець зіграв досить непомітно за відведений час. Детальніше дивіться на YouTube-каналі "Футбол 24".

Довбик у клубі Роналду: забив гол, не реалізував пенальті – Жирона перервала 5-матчеву серію поразок і обійшла Барселону