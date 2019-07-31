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Карпати – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

19:25 2692 Читать на русском
Карпати – Динамо: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ
Карпати – Динамо: стартові склади на матч УПЛ

Карпати відкривають сезон у Львові матчем проти київського Динамо. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

 

Матч 1-го туру УПЛ Карпати – Динамо розпочався о 19:30. Телетрансляція поєдинку проходить на каналі "2+2", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

Карпати – Динамо: анонс матчу УПЛ

Стартові склади

Карпати: Підківка – Мартінс, Вакуленко, Ковтун, Якімець – Вербний, Кльоц – Ді Франко, Войковіч, Гуцуляк – Карпенко

Запасні: Кудрик, Лейоус, Прце, Харжевський, Козак, Ременюк, Толочко

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелєв, Буяльський – Караваєв, Гармаш, Вербіч – Бєсєдін

Запасні: Бущан, Сидорчук, Кадірі, Де Пена, Циганков, Піваріч, Шабанов

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